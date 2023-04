A- A+

MOBILIDADE Por melhores condições de trabalho, rodoviários promovem manifestação no TI Igarassu Protesto não afeta a circulação dos ônibus no terminal

O Sindicato dos Rodoviários promove, na manhã desta segunda-feira (3), uma manifestação no Terminal Integrado de Igarassu, localizado na Região Metropolitana do Recife. O ato, que começou por volta das 7h, é por melhores condições de trabalho. As operações no Terminal não foram afetadas.

De acordo com Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, os profissionais que atuam no TI Igarassu não têm acesso a refeitórios e a banheiros adequados. Os problemas, segundo ele, também acontecem em outros equipamentos. “Há dificuldades em todos os terminais integrados para os operadores. Falta refeitório, não tem banheiros na maioria dos TIs e os poucos que têm não estão em bom estado. São condições de trabalho mínimas que não são garantidas aos trabalhadores”, reclamou.

O representante da categoria afirmou, ainda, que caso as demandas não sejam atendidas, haverá paralisação das operações. “Se esses problemas não forem resolvidos, se não oferecerem as mínimas condições de trabalho aos profissionais, as próximas mobilizações vão paralisar a circulação dos veículos”, disse Aldo Lima.

Na última segunda-feira, dia 27 de março, o sindicato promoveu uma manifestação com reivindicações semelhantes no Terminal Integrado da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.



Veja também

frança Secretária de Estado francesa causa polêmica ao posar para a Playboy