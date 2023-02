Por memória histórica e justiça social

A- A+

“Olhar o passado deve ser apenas um meio para entender mais claramente o quê e quem somos nós, para construir o futuro de forma mais inteligente." Com a bússola da sensatez que sempre guiou o seu pensamento, Paulo Freire inspira a trajetória que o Brasil deve seguir em 2023. Uma jornada de aprendizado e reconstrução, pavimentada com muita sabedoria, para que a esperança se torne realidade, com comida no prato, retomada de empregos, saúde, educação, cuidado com as populações mais vulneráveis, aposentadoria digna e proteção ao meio ambiente.



O atentado contra a democracia no 8 de janeiro adicionou pedras ao caminho já cheio de fissuras por onde a sombra do fascismo voltou a penetrar no País. Ainda que sem baixar a guarda e sem anistia para o golpismo e o terrorismo, será preciso reforçar com habilidade as costuras institucionais para "sacudir a poeira autoritária", reduzir o tensionamento e frear as violências simbólicas e tangíveis incentivadas e praticadas nos últimos quatro anos.



Para alinhavar a estabilidade necessária à recuperação do Brasil, teremos que olhar muito mais atrás, como nos sugere Freire, buscando compreender, desde o pós-ditadura, os pontos frouxos que fizeram a trama do nosso tecido sociopolítico esgarçar-se de forma quase irrecuperável.



Preservar a memória histórica no presente é essencial para não repetir os erros do passado e construir um futuro de paz social. Por isso, dois dos meus primeiros projetos de lei como deputada federal se destinam à defesa da ordem democrática e da soberania nacional.



Primeiramente, proponho instituir o 8 de janeiro como Dia Nacional da Resistência da Democracia no Brasil, para lembrar da força das nossas instituições e da maioria do povo brasileiro em impedir aventuras golpistas. Em outro PL, a proposta é impedir a entrada em território nacional de estrangeiros que publicamente atentem contra o nosso Estado Democrático de Direito. Não podemos conceber que pessoas de fora do País ingressem no nosso território para incitar o ódio, a desordem e atentados como os do 8 de janeiro.



O momento pede coragem e habilidade. Pede também harmonia entre os Poderes da República, união já demonstrada na reação à tentativa frustrada de golpe, quando os seus respectivos representantes desceram a rampa do Planalto de braços dados em defesa da democracia. Representavam os anseios da maioria do povo brasileiro, que uma semana antes subia a mesma rampa para entregar a faixa presidencial ao mandatário legitimamente referendado pelas urnas.



Era a celebração coletiva de um tempo que se inaugurou fundado na diversidade de um Brasil único. O futuro já se faz presente em 2023.







*Deputada federal de Pernambuco pelo Solidariedade (SD)





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.









