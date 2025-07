A- A+

VIOLÊNCIA "Era um filho maravilhoso", diz pai de fisioterapeuta encontrado morto no Recife Ainda não se sabem as causas do óbito

Os questionamentos sobre a trágica morte do jovem fisioterapeuta Ygor Rodrigo da Silva Celestino, de 23 anos, só aumentam. Ele foi encontrado pelo pai, sem vida, às 7h da última quarta-feira (16), num terreno baldio, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o pai dele, que não será identificado, relatou os últimos momentos de Ygor, que era o mais novo de três irmãos. Todos moram no bairro desde que nasceram.

O desaparecimento de Ygor foi constatado na madrugada daquela quarta-feira fatídica. Antes, na noite da terça (15), às 19h, foi à academia. Largava da malhação às 21h. Porém, os pais dele preferiram ir dormir a esperá-lo chegar. Isso porque Ygor costumava visitar os amigos após sair da musculação. Nunca mais voltou.

“Às 3h, quando a mãe dele despertou e me acordou, disse que Ygor não tinha chegado. Aí, começamos a ligar para os colegas, para onde ele sempre ia assistir filme e tudo mais. O pessoal dizia: ‘não, ele está aqui. Nem veio aqui’. Desistimos, trocamos de roupa e fomos nos hospitais. Passamos pela [policlínica] Barros Lima, pela UPA de Nova Descoberta, [hospital] Agamenon Magalhães, [hospital da] Restauração, Delegacia de Plantão e não encontramos informação nenhuma. Quando amanheceu o dia, fui fazer o percurso dele andando, em Casa Amarela”, explicou.

Foi fazendo esse caminho, pela rua Armando Gaioso, que o ele encontrou o corpo do fisioterapeuta, que estava de bruços e sem qualquer marca de agressão ou violência. “Num primeiro momento, pensávamos que ele estava vivo, mas não estava”, complementou.

Local onde o corpo foi encontrado | Foto: Reprodução/TV Guararapes

O último dia

Emocionado, o pai conta que ele havia chegado do trabalho, naquela terça-feira, e estava feliz. Já planejava os programas deste próximo final de semana. Mas não foi possível executar. A história foi interrompida bruscamente.

“Ele chegou do trabalho, conversando com a gente, brincando e pedindo para fazer alguma coisa no sábado (19) para ele. Quando saiu para a academia, ele prometeu voltar rápido para ajudá-la nos serviços. Mas aguardamos e ficamos surpresas. Esperamos, mas ele não voltou. Eu não entendo, de forma nenhuma. Nem eu, nem ninguém. Todo mundo está esperando uma resposta [das investigações sobre a morte]”, frisou.

Vida religiosa e cultural

Ainda durante a conversa, o pai destacou que o filho não tinha maldade com as pessoas e também não tinha inimigos. Ele avaliou Ygor como uma boa pessoa, tanto dentro de casa quanto na Comunidade Católica Boa Nova, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Era lá que ele ministrava e prestava serviços religiosos. A instituição lamentou a partida do rapaz, nas redes sociais.

“Entregamos sua alma à misericórdia do Pai. Nos unimos em oração por sua família, seus amigos e por todos que foram tocados por sua vida. [...] ‘Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé’”, disse a organização, em nota, citando o versículo bíblico localizado em II Timóteo 4:7.

Em 31 de maio último, Ygor figurou o espetáculo "Oásis de Maria", no Teatro de Santa Isabel, bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife. Esta é uma obra poética, musical e catequética que narra a descoberta da fé por uma menina chamada Fatinha. Ao questionar as práticas de devoção da casa, ela é conduzida pela avó, pelos pais e pela própria experiência com Nossa Senhora a mergulhar no mistério do amor materno da Mãe de Deus.

“Ele era uma pessoa só de amizades, uma pessoa marcante na vida de todo mundo. Por onde passava, levava a iluminação do Espírito Santo, que habitava dentro do coração dele e, com certeza, o iluminava. Ele era um filho maravilhoso, atencioso e que conversava”, relembrou.

Relacionamento

O pai revelou, ainda, que Ygor tinha um relacionamento já há cerca de 3 anos. Recém-formado pelo Centro Universitário Brasileiro (Unibra), ele tinha planos para noivar e casar com a jovem e falava nesse assunto com frequência. Ter filhos também estava nos planos.

O corpo do jovem foi enterrado na quinta-feira (16), às 16h, sob forte comoção, na presença de amigos e familiares. O momento fúnebre aconteceu no Cemitério Público de Casa Amarela.

Laudo pericial e investigações

As causas da morte de Ygor ainda não foram identificadas. A família informou à reportagem que um laudo pericial mais aprofundado deve sair em até 30 dias.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco aponta o caso como "morte a esclarecer". A corporação ainda alega que as diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

