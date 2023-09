A- A+

TECNOLOGIA Recife vence duas categorias do Prêmio Cidades do Futuro 2023 com projetos de inovação tecnológica A premiação celebra programas que têm se destacado a nível nacional por utilizar a tecnologia como ferramenta para modernização dos serviços públicos

A Prefeitura do Recife venceu duas categorias do Prêmio Cidades do Futuro 2023, concedido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes (Anciti). Uma das conquistas foi como "Cidade do Futuro" por projeto de análise de dados, e a outra foi na modalidade "Escolas do Futuro" por programa desenvolvido em parceria com a Positivo.

A premiação celebra projetos que têm se destacado a nível nacional por utilizar a tecnologia como ferramenta para modernização dos serviços públicos. A conquista da categoria "Cidades do Futuro" veio por conta do projeto que faz uso um banco de dados alimentado pelo Google que permitiu à administração da cidade identificar residentes do Recife que possuem direito a benefícios ainda não utilizados, como vagas especiais de estacionamento para pessoas acima dos 60 anos.

De acordo com a Empresa Municipal de Informática (Emprel-Recife), o processo de análise desses dados foi conduzido de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com o objetivo de garantir a segurança e privacidade das informações pessoais dos cidadãos. Essa arquitetura, fornecida pela Data Vault do Workspace da Google, continuará alimentando a administração com essas informações, que têm foco no aumento da qualidade de vida na cidade.

“Essas conquistas do Recife são um testemunho do compromisso da cidade com a inovação e o aprimoramento contínuo dos serviços públicos, colocando-a no centro do palco nacional das cidades do futuro”, afirmou o Presidente da Emprel-Recife, Bernardo D'Almeida.

Escolas do Futuro no Recife

Além de conquistar o prêmio de Cidade do Futuro, Recife venceu também a categoria "Escola do Futuro", por conta do projeto, realizado em parceria com a empresa Positivo, que introduz mesas interativas destinadas à crianças da primeira infância em creches e creches-escolas da cidade.

Essas mesas têm o objetivo de estimular a interação e o raciocínio lógico, além de utilizarem a tecnologia como ferramenta para tornar a aprendizagem uma experiência lúdica e envolvente.

“Os prêmios vêm coroar o protagonismo do Recife no Brasil disponibilizando para nossa gente as tecnologias mais modernas no mundo, seja na educação, saúde ou urbanismo”, finalizou Bernardo D'Almeida.



