Saúde Por quanto tempo devemos mascar o chiclete? Dentista mostra os riscos do uso prolongado nos dentes No tempo certo, o chiclete pode ajudar a limpar as bactérias da boca e prevenir cáries

Por quanto tempo é recomendado ficar mascando chiclete? As pessoas geralmente gostam de ficar com a goma de mascar até ela perder totalmente o gosto, enquanto outras ficam apenas alguns minutos para dar aquela refrescância e depois jogam fora. Segundo um dentista espanhol, este segundo grupo está mais correto.

Khaled Kasem, ortodontista chefe e co-fundador da clínica de tratamento odontológico Impress, em Barcelona, disse que a recomendação é que as pessoas fiquem com o chiclete na boca no máximo por 15 minutos ao dia, isso porque neste tempo, ela pode eliminar os ácidos que causam bactérias na boca.

“A goma produz saliva que limpa os restos de comida e elimina os ácidos que causam bactérias na boca, diminuindo a acidez e ajudando a evitar ou diminuir as possibilidades de ter cárie dentária”, disse Kasem.

No entanto, mascar em excesso e por tempos prolongados pode causar outros problemas bucais, como: desgastar o esmalte do dente, ou seja, a camada lisa ao redor dos dentes que serve como uma barreira protetora contra cáries.

Além disso, mascar chiclete pode piorar as condições que afetam as articulações temporomandibulares (ATM), as duas articulações que conectam o maxilar inferior ao crânio. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, elas são as articulações que deslizam e giram na frente das orelhas e incluem a mandíbula e o osso temporal. São elas que controlam a mastigação, fala, bocejo e deglutição.

"A goma de mascar não pode causar um problema na ATM, mas pode agravar o problema em pacientes com lesão na ATM", disse Kasem.

Entre os principais sintomas estão: dor na mandíbula, ombros, pescoço ou face, rigidez da mandíbula, dificuldade em abrir ou fechar a boca, mandíbula estalando, dores de cabeça, dores de ouvido, dores de dente e zumbido nos ouvidos.

Pode engolir chiclete?

Um estudo realizado pela International Chewing Gum Association (ICGA) mostra que o ato de engolir o chiclete pode levar a uma série de problemas gastrointestinais, isso porque o estômago não consegue quebrar a base da goma. O que leva mais tempo para digeri-lo, e em casos mais severos, pode causar um bloqueio no intestino.

