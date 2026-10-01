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FOLHA PET Por quanto tempo você pode deixar um gato sozinho? Veja o dizem os veterinários Tempo varia para gatos adultos saudáveis, com comprometimento da saúde e filhotes

Gatos são conhecidos por viverem no próprio mundo e interagirem apenas quando se sentem confortáveis. Muitos tutores escolhem adotar um gato, pois eles também apresentam uma maior tolerância a períodos longos sozinhos. Um veterinário explica que esse tempo pode ser maior do que o que se imagina.

De acordo com um artigo do PetMD, escrito pela veterinária Hannah Hart, gatos adultos saudáveis geralmente podem ficar sozinhos por oito a 12 horas seguidas.

O artigo acrescenta que gatos filhotes e gatos (ainda que mais velhos) com problemas de saúde podem precisar de monitoramento mais frequente. Filhotes desmamados, por exemplo, podem ficar sozinhos apenas por quatro horas por dia.

Gatinhos muito jovens que ainda se alimentam com fórmula infantil apresentam um limite de duas a três horas, pois precisam ser alimentados com frequência, como orienta Hart. Ao completarem quatro meses eles já conseguem ficar sozinhos por até oito horas.

No caso dos gatos mais velhos e saudáveis, ainda que acompanhados de ração seca amplamente disponível e água fresca, não podem ficar mais sozinhos que um período máximo de 24 a 48 horas, segundo a Merck Animal Health. E somente em casos extremos.

Hart, por outro lado, orienta que para qualquer ausência superior a 24 horas é necessária a contratação de um cuidador de animais para fazer visitas diárias ao animal.

A Escola de Veterinária da Universidade Cornell recomenda que gatos idosos, entre 12 a 14 anos, tenham consultas com um veterinário a cada seis meses. Como muitos gatos chegam à idade avançado com problemas de saúde, é ideal que nunca fiquem sozinho por mais de 24 horas.

Os riscos associados a deixar um gato sozinho por muito tempo incluem:

Acesso a substâncias perigosas, como plantas tóxicas, medicamentos ou produtos químicos domésticos;

Ficar sem comida ou água durante uma ausência prolongada;

Comportamentos destrutivos, como arranhar móveis; e

Acidentes com urina ou defecar pela casa devido a problemas com a caixa de areia ou estresse.

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