FÉ Por que 8 de dezembro é feriado em parte do Brasil? Embora a data não seja feriado nacional, muitas cidades, inclusive capitais, e até alguns Estados param as atividades para celebrar a Virgem da Conceição

Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, tem seu dia, 8 de dezembro, comemorado em quase todo o Brasil. A data celebra a Imaculada Conceição, dogma da Igreja Católica que versa sobre a concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria.

Embora a data não seja feriado nacional, muitas cidades, inclusive capitais, e até alguns Estados param as atividades para celebrar a Virgem da Conceição.



No Amazonas, o 8 de dezembro é feriado estadual, pois Nossa Senhora da Conceição é padroeira tanto do Estado quanto da capital Manaus. É feriado estadual também no Maranhão. Na capital, São Luís, embora a padroeira seja Nossa Senhora da Vitória, o dia de Nossa Senhora da Conceição é feriado municipal A Virgem é lembrada em todas as celebrações religiosas.

1º de janeiro (Confraternização Universal);

Paixão de Cristo (data variável);

21 de abril (Tiradentes);

1º de maio (Trabalhador);

7 de setembro (Independência);

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil);

2 de novembro (Finados);

15 de novembro (República)

25 de dezembro (Natal).

Já os pontos facultativos são datas comemorativas que sucedem ou antecedem algum feriado oficial, mas não são feriados.

Um exemplo é o carnaval, que tem a terça-feira como feriado todos os anos apenas no Rio de Janeiro, por força de lei estadual. Nos demais Estados, são baixados decretos considerando os dias de folia como ponto facultativo, ou seja, as pessoas não são obrigadas a comparecer ao trabalho. O Corpus Christi, em junho, também é ponto facultativo.



Em Recife, capital de Pernambuco, o 8 de dezembro é feriado municipal. A data encerra a famosa Festa do Morro da Conceição, com dez dias de celebrações dedicadas à Virgem Maria.



A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, comemora seu aniversário dia 12 de dezembro, mas o feriado municipal é dia 8 de dezembro, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Em Belém, no Pará, a data é feriado municipal celebrado com missas e procissões.



Outras capitais brasileiras - Boa Vista (Roraima), Macapá (Amapá), João Pessoa (Paraíba), Maceió (Alagoas), Aracaju (Sergipe) e Teresina (Piauí) também consideram o 8 de dezembro feriado municipal. Em Cuiabá, que tem a Virgem como padroeira, dia 8 será ponto facultativo este ano.



Em São Paulo, mais de uma dezena de cidades tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira, entre elas as duas mais populosas, depois da capital.

Em Guarulhos, o dia de Nossa Senhora, feriado municipal, marca também o aniversário da cidade. Em Campinas, onde a data também é feriado, a catedral metropolitana é dedicada à Conceição. As cidades de São José do Rio Preto, Piracicaba e Presidente Prudente, que estão entre as principais do interior, transformaram a data em feriado.



Pequenas cidades também comemoram com feriado e festas o dia de Nossa Senhora da Conceição. Em Pereiras, o aniversário da cidade, que antes era no dia 8 de dezembro, foi mudado para 11 de agosto, mas o feriado foi mantido no dia em que se comemora a padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Dia 8 de dezembro é feriado também em Guararapes e Brodowski.



Em todo o País, são centenas as cidades que adotaram Nossa Senhora da Conceição como padroeira e tornaram o dia 8 de dezembro um feriado para a celebração. Apenas no Estado de Pernambuco são 48 e no Ceará, 35.



Veja quais são as capitais em que 8 de dezembro é feriado:

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Cuiabá (MT)

João Pessoa (PB)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Recife (PE)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

Teresina (PI)



Veja quais são as cidades do Estado de São Paulo em que 8 de dezembro é feriado:

Bragança Paulista

Brodowski

Campinas

Cunha

Diadema

Franca

Franco da Rocha

Guararapes

Guarulhos

Itanhaém

Jacareí

Jandira

Marília

Mauá

Mogi Guaçu

Piracicaba

Pereiras

Presidente Prudente

São José do Rio Preto



Veja algumas outras cidades de outros Estados onde 8 de dezembro é feriado:

Angra dos Reis (RJ)

Belford Roxo (RJ)

Bom Despacho (MG)

Contagem (MG)

Campina Grande (PB)

Nova Cruz (RN)

Alexandria (RN)

Sengés (PR)

Bandeirantes (PR)

Abaetetuba (PA)

Sobral (CE)

Limoeiro do Norte (CE)

Cabrobó (PE)

Lagoa do Ouro (PB)

Bem Bom (BA)

Nova Soure (BA)

Santa Maria (RS)

Barra do Rio Azul (RS)

Itajaí (SC)

Fraiburgo (SC)

Dourados (MS)

Porto Murtinho (MS)

Santa Cruz de Goiás (GO)

Guajará-Mirim (RO)

Candeias do Jamari (RO)

Osório (RS)

