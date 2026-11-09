A- A+

BRASIL Por que a Defesa Civil está recomendando armazenar alimentos e kit de emergência? Entenda Publicação do órgão nas redes sociais chamou a atenção dos internautas; veja o que deve ter no kit de emergência

Apesar de ter surpreendido muitos internautas com a recomendação do preparo de um kit de emergência para até 72 horas que inclui alimentos, água potável e até primeiro socorros o alerta publicado na página oficial da Defesa Civil não passou de uma orientação de caráter preventivo, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional.



Muitas pessoas questionaram se havia algum motivo específico para a recomendação do kit, em razão das chuvas intensas do final de semana.

Em nota enviada ao Globo, o ministério pasta à qual a Defesa Civil Nacional é vinculada frisou que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) "divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres, entre elas as recomendações de como agir em diferentes situações de riscos e a organização de um kit doméstico de emergência".

"Essas recomendações têm caráter preventivo e permanente, buscando fortalecer a cultura de preparação e a capacidade de autoproteção das famílias. Não representam uma determinação para a formação de estoques extraordinários, tampouco decorrem de uma ameaça específica ou de um alerta nacional vigente", continuou.

Após a repercussão, a própria página da Defesa Civil Nacional nas redes sociais já havia esclarecido, em um comentário na mesma publicação, que não há nenhum motivo novo para a recomendação.

"Pessoal, é apenas um conteúdo sobre prevenção! Não existe nada de misterioso no ar ou alguma invasão alienígena! Postamos conteúdos sobre prevenção todos os dias aqui no nosso perfil (...) Fiquem tranquilos!", escreveu.

Em abril, por exemplo, a Defesa Civil do Paraná fez uma publicação semelhante no Instagram, reforçando que, "em momentos críticos, estar preparado faz toda a diferença". Outras Defesas Civis estaduais e municipais também já fizeram posts parecidos.





Ainda assim, os internautas reagiram com desconfiança nos comentários da publicação da Defesa Civil Nacional. "Estou ficando preocupada", escreveu uma usuária. "Vocês estão sabendo de algo que a gente não sabe?", perguntou outro.

A publicação em questão explica como preparar um kit de emergência. Nela, a Defesa Civil Nacional diz que, "em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades devido às dificuldades de acesso".

"Ter um kit de emergência para até 72 horas (3 dias) é uma medida de preparação recomendada pela Defesa Civil Nacional, alinhada a práticas internacionais, e que complementa o trabalho das equipes de resposta", complementou.

Segundo a postagem, o objetivo é garantir água, alimentos, medicamentos e outros itens considerados essenciais. A ideia é ter uma mochila pronta e, a cada 6 meses, conferir a validade dos itens.

Veja tudo que deve estar no seu kit:

Água potável: 2 litros de água por pessoa a cada dia, ou seja, considerando três dias, 6 litros de água por indivíduo.

Comida não perecível: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e alimentos enlatados.

Utensílios: pratos e copos de plásticos, talheres, abridor de latas, papel toalha e sabão.

Primeiros socorros: remédios de uso contínuo com cópias das receitas médias, álcool em gel, equipamentos médicos com baterias e carregadores (exemplo: medidores de glicose), outros itens de seu dia a dia: óculos de grau, lentes, repelentes, entre outros.

Higiene: itens de banho, escova de dentes, creme dental, absorventes, papel higiênico, entre outros.

Roupas: algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Em locais mais frios, incluir casaco.

Eletrônicos: rádio AM/FM para acompanhar orientações das autoridades, lanternas, pilhas de reposição, carregador de telefone, baterias portáteis power bank. Guardar as pilhas separadas.

Documentos: numa pasta impermeável, guardar documentos pessoais, objetos de valor, dinheiro em espécie, escritura do imóvel, lista de contatos importantes, como médicos e outros serviços de emergência.

Sacolas plásticas avulsas para proteger objetos de umidade ou sujeira.

Se houver bebês ou crianças, separar os itens necessários para eles.

Se houver pets, separar água, comida e itens de cuidado deles.

Veja também