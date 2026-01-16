A- A+

SAÚDE Por que a maioria das resoluções fitness fracassa até abril, segundo especialista Entenda o que fazer para não deixar de cumprir suas metas

Em janeiro, as pessoas se organizam e começam a cumprir suas resoluções de ano novo. E isso significa, para muitos, fazer a matrícula em uma academia, seguir uma rotina alimentar rigorosa e alcançar o "shape" o mais rápido possível. Contudo, quando chega abril, a realidade rouba a cena: agendas lotadas, cansaço, estresse e a frustração de não ver resultados imediatos causam uma grande desistência.

E segundo o professor de cinesiologia da Universidade do Texas em Arlington, Adam Annaccone, isso acontece pelas pessoas não seguirem uma estratégia que impulsione a consistência e a disciplina.

"Minha mensagem principal é que, se você está começando do zero, não tente chegar a nove ou dez. Comece do zero e vá para um, um pequeno passo de cada vez. Se você é sedentário e se torna um pouco mais ativo, isso é positivo. Trata-se de mudar um comportamento. É incrível o que um pequeno passo pode fazer para ajudar você a ter um estilo de vida um pouco melhor", afirma.

Para o pesquisador, três pilares são essenciais para conseguir cumprir seus objetivos:

Consistência em vez de complexidade

O primeiro passo é o estabelecimento de pequenas metas com base em rotinas que já são seguidas. Como por exemplo:

Se eu tomar meu café da manhã, farei uma caminhada de 10 minutos.



Se eu escovar os dentes, farei uma sessão de cinco minutos de mobilidade e alongamento.



Se eu estiver pedindo comida para as crianças, também adicionarei um item saudável para mim.

"Resultados levam tempo, mas monitorar hábitos proporciona uma gratificação instantânea. "Consistência é poder dizer que você caminhou cinco dias esta semana depois do café da manhã. Não importa se em dois desses dias foram apenas cinco minutos", aponta.

Proteja sua energia

Outro ponto para levar em consideração é não ter um déficit de energia quando for cumprir suas metas. Segundo Annaccone, a falta de sono, a alimentação inconsistente e o aumento do estresse podem levar ao que ele chama de "crise de energia", responsável pela perda da paciência e do foco.

Ele recomenda quatro pontos inegociáveis:

Alimentação regular: refeições regulares ajudam a prevenir quedas bruscas de energia.



Hidratação: a hidratação adequada se manifesta pela urina amarelo-clara ao longo do dia.



Sono: a maioria dos adultos precisa de sete a dez horas de sono, com horários regulares para dormir e acordar.



Reduzir o estresse: exercícios de respiração, luz solar, limites e breves pausas ajudam a lidar com as exigências diárias.

Mobilidade e do alongamento como uma prioridade diária

"Com a idade, os músculos tendem a perder a elasticidade. Manter essa mobilidade e flexibilidade ajuda a manter nosso corpo funcionando", esclarece.

Por isso, ele recomenda que quatro ou cinco movimentos sejam realizados todas as manhãs — dois alongamentos para o corpo todo e alguns que visem áreas que estejam rígidas. O objetivo não é forçar a amplitude de movimento, mas mantê-la para que as atividades diárias permaneçam confortáveis.

"Qualquer diminuição na mobilidade pode se tornar uma desculpa para sabotar um plano de bem-estar", conclui.

