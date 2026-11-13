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COP31

Por que a presidência da COP31 está dividida entre Turquia e Austrália

Acordo inédito encerrou disputa entre os dois países pela sede da conferência climática da ONU, ainda na COP30, no Brasil

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COP31 acontece em Antália, na Turquia COP31 acontece em Antália, na Turquia  - Foto: Ozan Kose/AFP

A COP31, conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2026, tem um modelo inédito de liderança: a presidência está dividida entre Turquia e Austrália. O acordo, firmado durante a COP30, no Brasil, em novembro de 2025, encerrou um impasse entre os dois países, que disputavam o direito de sediar o encontro e não aceitavam retirar suas candidaturas.

Pelo entendimento, a Turquia é a anfitriã oficial da conferência, que acontece entre os dias 9 e 20 de novembro, na cidade de Antália. O ministro turco do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Murat Kurum, exerce a presidência da cúpula e é responsável pela organização do evento, incluindo infraestrutura, logística e a Cúpula de Líderes Mundiais.

Já a Austrália está encarregada da condução das negociações climáticas. O ministro de Energia e Mudança do Clima australiano, Chris Bowen, será o presidente das negociações, coordenando as discussões formais entre os países e o processo de elaboração dos textos que poderão resultar em compromissos internacionais.

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Como surgiu o impasse entre os dois países?
A disputa começou em 2022, quando Turquia e Austrália apresentaram candidaturas para receber a COP31. Nenhum dos dois países aceitou abrir mão da oportunidade de sediar a conferência, o que prolongou as negociações sobre a escolha do anfitrião.

A Austrália defendia a realização de uma chamada "COP do Pacífico", em parceria com nações insulares da região. A proposta buscava dar destaque aos países mais vulneráveis às mudanças climáticas e à elevação do nível do mar. O governo australiano chegou a investir 7 milhões de dólares australianos, equivalentes a US$ 4,5 milhões, nos preparativos para receber o encontro.

A Turquia, por sua vez, apresentou sua candidatura com a proposta de promover a solidariedade entre países ricos e pobres, destacando sua condição de economia emergente. A ideia era realizar uma conferência com foco global, em vez de concentrar a agenda em uma região específica.

A solução foi anunciada durante a COP30, em um documento divulgado pela Alemanha após uma reunião do Grupo da Europa Ocidental e Outros, responsável por selecionar o país anfitrião. O entendimento também estabeleceu que eventuais divergências entre Turquia e Austrália deverão ser resolvidas por meio de consultas entre as duas partes.

O que cada país faz na COP31?
Na prática, o acordo separa a organização da conferência da condução das negociações diplomáticas. A Turquia cuida da estrutura do evento e da presidência oficial, enquanto a Austrália tem papel central na definição da agenda e na coordenação das discussões entre os governos.

Entre as atribuições de Chris Bowen estão a preparação dos textos de decisão, a escolha de facilitadores ministeriais e a interlocução com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

A Austrália também liderou o processo de preparação ao longo do ano que antecede a conferência. Uma reunião pré-COP será realizada em um país das Ilhas do Pacífico, reforçando a participação das nações insulares na agenda climática.

COP31 na Turquia
A conferência está sendo realizada desde 9 de novembro de 2026 e vai até o dia 20 do mesmo mês, em Antália, na Turquia. Um dos principais momentos é a Cúpula de Líderes Mundiais, que ocorreu quarta (11) e quinta (12), quando chefes de Estado e de governo deverão se reúnem para discutir ações de enfrentamento das mudanças climáticas.

As COPs são o principal fórum internacional de negociação sobre o clima e reúnem dezenas de milhares de participantes, entre representantes de governos, cientistas, organizações e integrantes da sociedade civil. As decisões são construídas por meio de negociações diplomáticas que buscam alcançar consensos entre os países.

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