Por que a voz do Lula está mais rouca?
Candidato do PT à reeleição tem feito sessões presenciais com fonoaudióloga, em Brasília
Nesta semana, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a chamar a atenção pela voz rouca, quase apagada.
O problema intrigou ainda mais quando ele cancelou na última quarta-feira a entrevista que daria a TV Record para poder poupar a voz para o debate da Globo na próxima sexta-feira (23).
De acordo com a equipe médica que cuida de Lula, a causa da rouquidão é o desgaste com a voz na reta final da campanha.
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O candidato do PT tem sido acompanhado por uma fonoaudióloga durante a campanha eleitoral e mantido quase todas as sessões presenciais, em Brasília. Até pouco tempo era outra profissional, que ficava em São Paulo.
Lula tem a região da garganta mais sensível do que o normal devido à cirurgia para a retirada de um câncer na laringe, em novembro de 2022.
A lesão, de 5 milímetros e superficial, foi extraída com “Laser CO 2”, aparelho que extirpa o tumor com raio laser de forma precisa, preservando as estruturas ao redor.