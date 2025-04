A- A+

Educação Por que "Adolescência" será exibida nas escolas britânicas? Minissérie da Netflix acompanha uma família devastada pela prisão do filho de 13 anos, acusado de assassinar de uma colega de escola

Adolescência, minissérie britânica da Netflix que conquistou sucesso global, será exibida gratuitamente nas escolas secundárias do Reino Unido, equivalente às turmas de ensino fundamental II e médio.

O anúncio foi feito pelo governo local na segunda-feira, 31.



"Esta é uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de estudantes a assistir ao programa", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

A trama acompanha uma família devastada pela prisão do filho de 13 anos, acusado de assassinar de uma colega de escola.



Com roteiro intenso e filmagem em plano-sequência, a série confronta questões difíceis, como o bullying, a misoginia crescente entre os adolescentes e a impotência dos pais perante a dominação das redes sociais.



O primeiro-ministro britânico diz ter assistido à minissérie com seus filhos adolescentes, uma menina de 14 anos e um menino de 16.

À imprensa, Starmer disse que a experiência foi difícil, mas que a série pode "ajudar os alunos a entender melhor o impacto da misoginia, os perigos da radicalização online e a importância de relacionamentos saudáveis", segundo a agência Associated Press.



Na segunda, Starmer promoveu um encontro com os criadores da produção e organizações beneficentes voltadas a adolescência em sua residência oficial, em Downing Street.

Jack Thorne, corroteirista da série, comemorou a oportunidade.

"Poder levar isso para as escolas está além das nossas expectativas. Esperamos que isso leve os professores a conversarem com os alunos, mas o que realmente esperamos é que isso leve os alunos a conversarem entre si", disse.



A iniciativa de exibir a série gratuitamente partiu da Netflix.

Nas redes sociais, a plataforma acrescentou que "a instituição de caridade de relacionamentos saudáveis Tender produzirá guias e recursos para professores, pais e cuidadores para ajudar a conduzir conversas sobre a série".



Adolescência estreou com 24,3 milhões de visualizações em seus primeiros quatro dias e, até 25 de março, já acumulava um total de 66,3 milhões de visualizações, conforme os últimos números divulgados pela plataforma.

No Reino Unido, a produção bateu um marco histórico ao se tornar a primeira série de streaming a liderar os índices de audiência semanal.

