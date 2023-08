A- A+

SAÚDE Por que adormeço no sofá, mas perco o sono quando vou para a cama? Especialistas explicam A "pressão do sono", mecanismo que possibilita a vontade de dormir, pode diminuir ao se tirar um pequeno cochilo e depois interrompê-lo com a mudança de local

É comum adormecer no sofá depois de um dia cansativo, com o embalo dos ruídos da TV bem baixos e uma posição confortável perfeita para a soneca.

Mas então, alguém te desperta, cutucando com um aviso para ir dormir na cama. Ao deitar novamente, o sono simplesmente se esvai.

Por que isso acontece?

Como explicam as pesquisadoras Madeline Sprajcer e Sally Ferguson, ambas da Universidade Central de Queensland, na Austrália, a chamada "pressão do sono", a força do impulso biológico para o sono, é o que faz o cochilo no sofá ser tão irresistível.

O funcionamento dela se dá de acordo com a máxima de quanto mais tempo você estiver acordado, maior será a pressão do sono.

Outras duas explicações estão no relógio biológico ou ritmo circadiano, porque é natural para o corpo permanecer acordado durante o dia, mas dormir à noite.

Além disso, o ambiente também tem papel fundamental na probabilidade do adormecimento. Um pouco de luz vindo apenas do aparelho de televisão ligado e o conforto do sofá quentinho podem facilitar a vontade de dormir.

"Assim, no final do dia, a pressão do sono é forte, seu ritmo circadiano está lhe dizendo que é hora de dormir e seu ambiente é aconchegante e confortável", escrevem as especialistas em artigo para o site The Conversation.

A mudança de "pressão do sono"

Ao tirar um cochilo no sofá da sala, antes do horário de ir para a cama, a pressão de sono tende a ser muito menor do que antes da soneca.

As mais de 16 ou 18 horas acordadas já não causam o mesmo impacto no corpo, pois a pessoa acabou de acordar e, por isso, não sente sono da mesma forma. Isso influencia diretamente na dificuldade de dormir quando se vai para a cama.

E isso varia de acordo com o tempo cochilado. Por exemplo, uma pessoa que dormiu por 1 hora e acordou para ir até a cama vai ter mais dificuldade de pegar no sono novamente do que uma que adormeceu por apenas 15 minutos.

"Seus ciclos de sono também podem estar trabalhando contra você. A maioria dos ciclos de sono dura cerca de 90 minutos. Eles começam com sono leve, progridem para sono profundo e terminam com sono leve novamente. Se você acordar durante o sono profundo, provavelmente se sentirá tonto - e pode ser fácil voltar a dormir quando for para a cama. Mas se você acordar durante o sono leve, pode ser mais difícil adormecer novamente na cama", explicam as pesquisadoras.

Além disso, o ligar a luz forte no rosto para trocar de cômodo, e até mesmo escovar os dentes podem ajudar a pessoa a já ficar mais desperta, o que dificulta o processo de adormecer outra vez na cama.

Como pegar no sono?

É recomendado para dormir mais rápido se certificar de que seu quarto esteja escuro, silencioso e confortável. Outro hábito importante é o de não manter celulares ou outras telas por perto. Além disso, seguir a mesma rotina de dormir todas as noites (incluindo ir para a cama no mesmo horário) também pode ajudar.

