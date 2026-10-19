Por que Alberta, província mais rica do Canadá, pode se separar do país? Entenda
Movimento separatista ganhou força na última década na região
No entanto, nas décadas seguintes, o movimento perdeu força, e parte de suas pautas foi incorporada por políticos conservadores.
A ideia de separação voltou a ganhar espaço na província na última década, durante o governo de Justin Trudeau, filho de Pierre, que foi primeiro-ministro canadense entre 2015 e 2025.
"Assim como Pierre Trudeau foi considerado o pai do separatismo em Alberta, seu filho se tornou o estopim para reacender o movimento", disse a APP. A organização defende que Alberta tem condições de se sustentar e prosperar sozinha.
Os cidadãos contrários à independência, por sua vez, discordam. Entre os fatores apontados como negativos estão os riscos econômicos, com possíveis impactos sobre empregos, pensões e serviços públicos.
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A Federação do Trabalho de Alberta afirmou em um relatório divulgado em agosto que a separação exporia Alberta a "uma recessão severa, fuga de capitais, queda dos investimentos, interrupções no comércio, perda massiva de empregos, maior redução dos salários e custos exorbitantes para construir as instituições de um novo país".
A votação desta segunda-feira não decide diretamente sobre a independência. Ao todo, os eleitores responderão a 10 perguntas que também abordam temas como imigração e possíveis alterações constitucionais.
A última pergunta é sobre a possibilidade do governo provincial iniciar os trâmites legais necessários para realizar uma votação futura sobre a separação.
Os eleitores terão duas opções de resposta:
1 - "Alberta deve continuar sendo uma província do Canadá."
2 - "O governo de Alberta deve iniciar o processo legal exigido pela Constituição canadense para realizar um referendo provincial vinculante sobre a separação de Alberta do Canadá."
Antes desta segunda-feira, 43% dos eleitores aptos já haviam votado antecipadamente ou por meio de voto especial. A apuração dos resultados começará às 20h no horário local (23h em Brasília).
A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, do Partido Conservador Unido, convocou o referendo por pressão de ativistas separatistas da legenda, mas já se declarou contrária à separação.
O premiê do Canadá, Mark Carney, também é contrário à medida. Ele tem adotado uma postura mais favorável ao setor energético, apoiando a proposta de um oleoduto em direção à costa do Pacífico.
Carney também se uniu a Danielle em uma demonstração de unidade contra a independência.
Ele afirmou que o referendo ocorre no "pior momento possível" e pediu que os habitantes de Alberta não utilizem o voto como forma de enviar uma mensagem a Ottawa.