SAÚDE Por que algumas pessoas falam enquanto dormem? O fenômeno acontece com duas a cada três pessoas durante sua vida, segundo estudos

Já dormiu ao lado de alguém que começou a falar durante o sono? Para muitas pessoas, ver uma situação assim pode ser assustador. Para outras, pode ser um momento divertido de ver um lado inesperado de alguém próximo.

Mas, afinal, por que as pessoas falam dormindo?

Comportamento involuntário

De acordo com pesquisas realizadas sobre o tema até o presente momento, uma pessoa fala dormindo como parte de um comportamento involuntário. Isto é, não é algo premeditado, que a pessoa queira fazer conscientemente.

Outro ponto ressaltado por pesquisadores é que na maioria das vezes, falar dormindo soa mais como balbucios do que como frases inteligíveis. Os cientistas veem o fenômeno de forma parecida com o soluço e os tremores durante o processo de fazer xixi. Não existe uma única causa e motivo. Apenas ocorre.





E, segundo dados encontrados por estudos anteriores, duas em cada três pessoas vão falar dormindo em algum ponto de sua vida. No caso das crianças isso pode ocorrer com maior frequência, já que o cérebro ainda em desenvolvimento não distingue com exatidão o que é vigília e o que é sono profundo.

Fatores que influenciam

Além disso, outros fatores podem aumentar as chances de uma pessoa a falar durante o sono. Isso se dá principalmente pelo estresse que engloba as obrigações da vida moderna, incluindo preocupações com o trabalho e com a vida social.

"Você está dormindo, mas parte do seu cérebro ainda não fez a transição para o modo de sono. Então, você continua fazendo coisas durante o sono que normalmente acontecem durante a vigília", explica Milena Pavlova, neurologista do Mass General Brigham e diretora médica do Laboratório Clínico do Sono do Brigham and Women's Faulkner Hospital, em artigo publicado pelo hospital.

