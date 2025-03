Por que alguns homens têm dificuldade de atingir o orgasmo? Especialistas explicam 7 causas

A- A+

A maioria dos homens, cerca de 70%, diz que atinge o orgasmo mais rápido do que gostaria. Mas há um problema inverso que pode surgir com a idade: durar muito tempo. Para alguns homens, atingir o clímax pode levar 30 minutos ou mais. Sexo que dura tanto tempo pode ser desconfortável, doloroso e angustiante para os homens e suas parceiras.

O orgasmo retardado, como a condição é conhecida, é mais comumente associado a mulheres — e por um bom motivo, dada a lacuna persistente de orgasmos em relacionamentos heterossexuais. Mas até 10% dos homens com mais de 40 anos também lutam contra isso. Em casos extremos, alguns homens nunca conseguem atingir o clímax, um distúrbio chamado anorgasmia.

Os distúrbios do orgasmo não são bem estudados ou compreendidos, e as poucas pesquisas existentes tendem a se concentrar na ejaculação precoce, definida como atingir o orgasmo involuntariamente em dois minutos, de acordo com a Associação Urológica Americana.





Mas especialistas em saúde sexual reconhecem cada vez mais o orgasmo retardado como um “enorme problema”, como Rachel Rubin, urologista e especialista em medicina sexual em Maryland. Embora não haja intervenções aprovadas pela agência regulatória americana, Food and Drug Administration (FDA), há algumas opções de tratamento, incluindo medicamentos off-label, terapia sexual e dispositivos estimulantes, bem como mudanças de estilo de vida e comportamento.

Como funcionam os orgasmos

O processo começa com estimulação sexual visual, mental ou física, acionando o cérebro para liberar dopamina, o que aumenta a excitação. Após estimulação suficiente, o cérebro libera uma onda de produtos químicos indutores de prazer, como a ocitocina, criando a sensação que pensamos como um orgasmo.

Para a maioria dos homens, a ejaculação ocorre ao mesmo tempo, “mas são processos separados”, disse Alan Shindel, urologista baseado em São Francisco. Enquanto o orgasmo acontece principalmente no cérebro, a ejaculação é uma série de contrações musculares involuntárias.

"Complicações que afetam os genitais, músculos do assoalho pélvico, medula espinhal e cérebro podem tornar os orgasmos prematuros, atrasados, abafados ou até mesmo dolorosos. É realmente incrível que mais coisas não dêem errado", disse Rubin.

Causas do orgasmo retardado em homens

Muitas condições físicas, neurológicas ou psicológicas podem contribuir para o orgasmo retardado. Aqui estão algumas das causas mais comuns.

Medicamentos

"Os gatilhos mais comuns do orgasmo retardado são medicamentos e outras drogas, incluindo álcool" explica Landon Trost, urologista baseado em Utah. As diretrizes da associação urológica listam 45 drogas diferentes associadas ao orgasmo retardado.

A classe de antidepressivos chamada inibidores seletivos de recaptação de serotonina está entre os culpados mais frequentes. Essas drogas aumentam a serotonina, uma substância química que inibe as vias neurais envolvidas no orgasmo, aumentando assim o limiar necessário para o clímax. (Por esse motivo, os ISRS são um tratamento off-label comum para homens que ejaculam muito rápido).

Opiáceos, álcool, antipsicóticos e medicamentos para pressão arterial, como betabloqueadores, também podem dificultar o orgasmo ao diminuir a resposta do sistema nervoso à estimulação sexual.

Vários medicamentos que promovem a dopamina — como bupropiona, buspirona e cabergolina — ajudaram a combater o orgasmo retardado em homens em alguns pequenos ensaios clínicos randomizados.

Problemas neurológicos

Muitas condições neurológicas — incluindo esclerose múltipla, doença de Parkinson, derrames e lesões cerebrais — prejudicam as vias neurais entre o cérebro e os órgãos genitais, o que pode resultar em prazer diminuído, orgasmo retardado ou ejaculação dolorosa.

O diabetes é outro grande contribuinte neurológico que frequentemente leva a danos nos nervos. “Não são apenas os dedos dos pés e das mãos” que são afetados. O pênis também é uma extremidade", disse Shindel.

Lesões na coluna são outra causa comum de orgasmo retardado, acrescentou Irwin Goldstein, urologista baseado em San Diego. Elas podem incluir algo tão simples quanto uma hérnia de disco.

Preocupações relacionadas ao parceiro

Outro gatilho comum é a dor ou desconforto que os homens podem estar causando às suas parceiras, o que frequentemente resulta em atraso ou ausência de orgasmo para ambos. Aproximadamente 75% das mulheres sentem dor durante a relação sexual em algum momento de suas vidas, parte da qual é causada por secura e irritação vaginal, sintomas que podem aumentar muito no início da menopausa. "A condição é facilmente tratável com opções como estrogênio vaginal local, mas frequentemente não é diagnosticada e é subtratada", afirma Rubin.

Fatores psicológicos

Transtornos de humor — como depressão, ansiedade e estresse — são outros contribuintes comuns para o orgasmo retardado. Em uma pesquisa auto-relatada, 41% dos homens com orgasmo retardado moderado a grave disseram que ansiedade e estresse durante o sexo eram a principal razão pela qual não conseguiam atingir o clímax. A depressão em particular pode enfraquecer a capacidade do cérebro de processar o prazer, tornando o orgasmo difícil ou abafado.

Tratamentos para orgasmo retardado

"Antes do tratamento, os homens e seus médicos devem discutir quando o problema começou. Um início repentino de orgasmo retardado pode ter um gatilho claro (novos medicamentos, estresse relacionado ao relacionamento ou distúrbios do sono, por exemplo) e pode frequentemente ser facilmente revertido. Casos causados mais gradualmente por condições relacionadas à idade e doenças crônicas podem ser mais difíceis de tratar", afirma Trost.

Casos de incapacidade permanente de atingir o orgasmo — causados pela falta de certos receptores de dopamina ou lesões traumáticas no cérebro ou na coluna — são os mais difíceis de tratar. Não há tratamentos aprovados pela FDA para orgasmo retardado, mas os clínicos têm algumas ferramentas à disposição.

Terapia Sexual

"Terapia sexual e aconselhamento são sempre uma boa ideia para qualquer homem com disfunção sexual. A terapia deve envolver idealmente parceiros, já que os distúrbios sexuais nunca são problema de apenas uma pessoa”, explica Shindel.

Dispositivos de estimulação

"Um pouco mais de estimulação pode ajudar os homens a atingir o orgasmo mais facilmente, disse Rubin. Brinquedos sexuais, como dispositivos de vibração para os genitais, períneo, próstata ou ânus, podem ser úteis para aumentar a estimulação o suficiente para atingir o orgasmo", disse Rubin.

"Essas opções não funcionam para todos", disse Shindel, que espera novos tratamentos em breve. Assim como o Viagra transformou a disfunção erétil, ele disse, o mesmo pode acontecer um dia com o orgasmo retardado. “Ainda estamos procurando uma pílula de orgasmo”, afirmou.

