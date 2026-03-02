A- A+

SAÚDE Por que andamos diferente quando estamos felizes? Agradeça à dopamina, revela estudo; entenda Pesquisa realizada por cientistas da Universidade do Colorado em Boulder tenta entender por que mudamos nossas ações quando estamos felizes

Uma nova pesquisa realizada por cientistas da Universidade do Colorado em Boulder tenta entender por que ficamos animados e alegres quando estamos felizes.

Pode ser estranho ao ler, mas quando recebemos uma boa notícia, ou quando vamos buscar alguém que amamos em algum lugar, nosso jeito de andar é alterado, nossa fala pode mudar e até mesmo nossas decisões mudam.

O estudo destaca o papel central que a dopamina, uma substância química cerebral associada à recompensa, parece desempenhar na aceleração dos movimentos das pessoas quando desejam algo.

Para o estudo, os pesquisadores desenvolveram um experimento simples: pediram aos participantes que "alcançassem" um alvo na tela do computador usando um dispositivo semelhante a um joystick. Esses alvos forneciam recompensas — neste caso, um simples flash de luz e um sinal sonoro.

Eram quatro no total — sendo que um deles fornecia uma recompensa sempre que os participantes o atingiam, enquanto outro alvo nunca fornecia recompensas. Os outros dois ficavam em uma posição intermediária.

Como a equipe esperava, os participantes tenderam a se mover um pouco mais rápido em direção aos alvos que tinham maior probabilidade de oferecer uma recompensa.

Os cientistas também descobriram algo intrigante: se os participantes tentassem alcançar um alvo que provavelmente não daria recompensa e, inesperadamente, conseguissem uma, o movimento de alcance acelerava repentinamente — mesmo depois de já terem recebido a recompensa.

Esse aumento de vigor ocorreu apenas 220 milissegundos após os participantes ouvirem o sinal sonoro. O efeito foi sutil e imperceptível a olho nu. Mas os resultados indicam que uma surpresa agradável pode dar às pessoas um pouco mais de energia.

Os pesquisadores não conseguem demonstrar definitivamente o que está por trás dessa explosão de energia, mas suspeitam que os participantes estavam recebendo uma segunda dose de dopamina devido à recompensa inesperada. Quando os participantes tinham certeza de que receberiam uma recompensa, em contraste, eles não pareciam experimentar um segundo pico de dopamina após o sinal sonoro.

A equipe descobriu que a forma como essas recompensas superavam, ou não atendiam, às expectativas alterava a maneira como os participantes se moviam, em alguns casos dando-lhes um pouco mais de energia ao se esforçarem.

Esses padrões se alinharam de perto com o que os cientistas sabem sobre o comportamento dos neurônios dopaminérgicos — células no cérebro que liberam dopamina e moldam uma enorme variedade de comportamentos humanos.

“Os movimentos são uma janela para a mente. Normalmente, não é possível entrar no cérebro e ver o que os neurônios dopaminérgicos estão fazendo, mas o movimento pode refletir esses cálculos neurais que são tão difíceis de decifrar”, afirmou Colin Korbisch, um ex-aluno de pós-graduação da CU Boulder e coautor do estudo.

Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Science Advances.

Outros estudos

Os cientistas sabem há décadas que a dopamina desempenha um papel fundamental na aprendizagem dos animais. Na década de 1990, o neurocientista Wolfram Schultz conduziu estudos seminais sobre a atividade dopaminérgica em primatas.

Ele e seus colegas treinaram macacos para esperarem uma recompensa — uma gota de suco de maçã — quando ouvissem um sino tocar. Esses mesmos macacos começaram a experimentar um pico de dopamina toda vez que ouviam o sino, mesmo antes de receberem o suco.

Porém, eles ficavam decepcionados quando ouviam o sino e não recebiam sua recompensa. Os animais experimentavam um pico inicial de dopamina, mas essa atividade diminuía quando eles não recebiam a recompensa. Os cientistas chamam esse padrão de "erro de previsão de recompensa". De certa forma, o cérebro está aprendendo por si só quais opções valem a pena seguir e quais podem ser ignoradas.

Alaa Ahmed, professor do Departamento de Engenharia Mecânica Paul M. Rady da CU Boulder, e autor do estudo, afirma que esses resultados mostram como muitas condições médicas afetam a forma como as pessoas se movem. Pessoas com depressão, por exemplo, tendem a se mover mais lentamente do que outras.

“Se você teve um bom dia, você vai mais rápido. Se você teve um dia ruim, você vai mais devagar. É basicamente aquele pulinho no seu passo”, disse Ahmed.

Os cientistas esperam que as descobertas ajudem os cientistas a compreender e até mesmo diagnosticar uma série de doenças humanas, incluindo a doença de Parkinson e a depressão.

