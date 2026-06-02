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INSETOS Por que as baratas morrem com a barriga para cima? Dúvida comum viralizou nas redes sociais

A barata é um inseto encontrado em diferentes lugares do mundo. Um cenário comum é encontrá-las mortas com a barriga e as pequenas pernas viradas para cima. A dúvida do porquê elas ficam dessa maneira, e não viradas para baixo, ao morrerem, viralizou nas redes.

Por que isso acontece?

De acordo com especialistas em insetos, esses animais são mais suscetíveis a esse tipo de "capotamento", devido à anatomia do corpo que não possui uma coluna vertebral, apenas uma carapaça rígida.

As baratas, por exemplo, não se viram com a barriga para cima quando estão morrendo, mas podem acabar nessa posição devido a diferentes fatores. O principal deles é a ação dos inseticidas utilizados comumente em casa.

Alguns tipos de inseticida, como os organofosforados, provocam espasmos nos músculos da barata através da interferência em neurotransmissores. Isso faz com que o inseto tenha perda do controle motor das pernas, e, na maioria das vezes, fique na conhecida posição de barriga para baixo.

Outro cenário possível é a barata estar com algum comprometimento do sistema nervoso por falta de recursos, como água ou alimentos, o que também prejudica a movimentação. Além disso, superfícies lisas e derrapantes podem adicionar um grau maior de dificuldade para voltar ao normal.

Por outro lado, segundo uma pesquisa publicada na revista científica Journal of Experimental Biology, em 97% das tentativas (com tempo suficiente para reagir) uma barata saudável vai conseguir se desvirar.

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