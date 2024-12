Por que as crianças jogam o mesmo jogo ou assistem ao mesmo programa várias vezes?

A- A+

É um sentimento familiar para muitos pais. Não importa o que você sugira, seu filho em idade pré-escolar só quer assistir Frozen de novo. E na hora de dormir, tem que ser um livro que você leu com frequência suficiente para ter desenvolvido um repertório de vozes específicas para cada personagem.

Esses interesses profundos e repetitivos em um episódio de TV, jogo ou tópico podem ser frustrantes para pais que só querem assistir a algo diferente. Mas essa repetição na verdade tem grandes benefícios para o aprendizado e bem-estar das crianças.

Uma razão para isso é o que podemos chamar de “efeito de entrada”. Este não é um conceito novo na ciência cognitiva.

Procurando por padrões

Pense no cérebro como um órgão fazendo o melhor para descobrir o que é normal em nossas vidas – o que faz parte de um padrão regular e o que não faz. Pesquisadores descobriram um fenômeno conhecido como “ aprendizado estatístico ”. De acordo com essa ideia, as crianças são muito sensíveis à ocorrência de regularidades e padrões em suas vidas.

Curiosamente, os bebês são particularmente adeptos a entender certos tipos de material, como a probabilidade de certos sons na fala que dirigimos a eles. Mas eles precisam ser expostos a muitos exemplos disso para detectar regularidades.

Por exemplo, em todas as línguas, e o inglês não é exceção, os sons incluídos nas palavras tendem a seguir certos padrões. Em inglês, por exemplo, algumas das combinações mais comuns de três letras são “the”, “and” ou “ing”. Faz sentido que o cérebro das crianças busque repetição – neste exemplo, isso as ajudará a aprender a linguagem.

Então, quando crianças pequenas voltam a assistir ao mesmo programa, o que elas fazem, quer saibam ou não, é motivado pelo desejo de detectar e consolidar os padrões no que estão assistindo, ouvindo ou lendo.

Conforto familiar

Além de auxiliar na aprendizagem, a repetição também traz benefícios para as emoções das crianças, no que chamamos aqui de “efeito bem-estar”.

A principal tarefa da infância é aprender, e isso significa buscar ativamente novas experiências e estímulos. No entanto, ter que processar e se adaptar a coisas novas pode ser exaustivo – mesmo para uma criança pequena com energia ilimitada.

O mundo também pode ser um lugar mais estranho e estressante para crianças do que para adultos. Como adulto, você terá aprendido o que esperar e como se comportar em contextos específicos, mas as crianças estão constantemente encontrando novas situações pela primeira vez.

Estímulos bem conhecidos, como aquele episódio de TV que eles já assistiram inúmeras vezes, podem fornecer uma fonte de conforto e segurança que amortece esse estresse e incerteza.

Interesses profundos em uma atividade específica também podem fornecer benefícios de bem-estar por meio de uma sensação de controle e maestria. As crianças estão constantemente sendo desafiadas no que sabem e entendem na creche, na escola e em outros lugares. Isso é crucial para o aprendizado, mas também representa uma ameaça aos seus sentimentos de competência.

Ser capaz de relaxar em uma atividade na qual se sintam bem, como um jogo favorito, preenche essas necessidades de competência. Além disso, ser capaz de optar por uma atividade da qual gostem permite que tenham uma sensação de autonomia e controle sobre suas vidas, que de outra forma são frequentemente gastas sendo levadas aqui e ali pelos pais.

Claro, nem todas as crianças têm a mesma probabilidade de desenvolver esses tipos de interesses repetitivos. Por exemplo, crianças autistas frequentemente mostram interesses particularmente focados.

Há um enorme valor a ser ganho com a repetição em termos de aprendizado e bem-estar. Então, embora você não deva forçá-los a assistir novamente aos programas, você também não precisa se preocupar se isso é algo que eles mesmos estão buscando. No entanto, pode se tornar problemático se afetar a capacidade da criança de se envolver com outros aspectos importantes de sua vida, como sair de casa na hora certa, interagir com outras pessoas ou fazer exercícios físicos.

Claro, não há uma regra prática que possa ser aplicada a todas as crianças em todos os contextos. Como pais, só podemos estar atentos à situação e tomar uma decisão. Mas, ao colocar Frozen na fila mais uma vez, pense sobre os efeitos de entrada e bem-estar, e talvez dê a si mesmo um tempo de se preocupar que seu filho deveria estar fazendo algo – qualquer coisa! – diferente.

*Javier Aguado-Orea e Diarmuid Verrieré são professores sênior de Psicologia na Sheffield Hallam University.

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Veja também

Síria Ofensiva rebelde avança no norte da Síria e grupos tomam província 20 km ao sul de Damasco