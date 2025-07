A- A+

saúde Por que as mulheres fazem xixi com mais frequência? Especialista em anatomia explica o que está por trás de diferenças entre os sexos na hora de ir ao banheiro

"Já vamos parar de novo?" É uma reclamação comum em viagens de carro em família, frequentemente dirigida às mulheres. De seriados a stand-ups, a ideia de que as mulheres têm bexigas menores virou piada cultural. Mas será que é uma afirmação anatomicamente correta?

A resposta curta? Na verdade, não. O panorama geral revela uma interação mais complexa – e muito mais interessante – entre anatomia, fisiologia e condicionamento social. As mulheres podem sentir necessidade de urinar com mais frequência, mas o tamanho real da bexiga não é significativamente diferente.

A bexiga é um balão muscular projetado para oferecer flexibilidade. Duas características principais tornam isso possível: o músculo detrusor e o epitélio transicional.

O detrusor é uma camada de músculo liso que forma a parede da bexiga. Sua elasticidade incomum – uma qualidade conhecida como complacência – permite que ele se estique sem disparar sinais constantes de "cheio". Quando a natureza chama, ele se contrai com força para esvaziar a bexiga.

Um revestimento interno, o epitélio de transição, se comporta como origami biológico: ele se estica e achata para acomodar o volume crescente, ao mesmo tempo em que protege os tecidos subjacentes do conteúdo tóxico da urina armazenada.

Graças a esse design inteligente, sua bexiga pode se expandir e contrair ao longo da vida sem rasgar, perder o tônus ou soar alarmes falsos – na maioria das vezes.

Então, onde entra o sexo nisso?

Em termos estruturais, as bexigas masculina e feminina são mais parecidas do que diferentes. Ambas retêm confortavelmente cerca de 400 a 600 mililitros de urina. O que envolve a bexiga pode influenciar a sensação e a urgência, e é aí que começam as diferenças.

Nos homens, a bexiga se aninha acima da próstata e à frente do reto. Nas mulheres, ela se situa em um compartimento pélvico mais cheio, compartilhando espaço com o útero e a vagina. Durante a gravidez, o útero em crescimento pode comprimir a bexiga – daí a necessidade de ir ao banheiro a cada 20 minutos no terceiro trimestre.

Mesmo fora da gravidez, restrições espaciais podem fazer com que a bexiga desencadeie uma sensação de urgência mais cedo. Alguns estudos sugerem que as mulheres têm maior probabilidade de sentir a bexiga cheia em volumes menores – possivelmente devido a influências hormonais, aumento da entrada sensorial ou à relação dinâmica entre o suporte do assoalho pélvico e o alongamento da bexiga.

O assoalho pélvico – um conjunto de músculos que sustentam a bexiga, o útero e o intestino – é crucial. Nas mulheres, ele pode ser enfraquecido pelo parto, alterações hormonais ou simplesmente pelo tempo, alterando a coordenação entre segurar e soltar.

Grande parte desse controle depende do esfíncter uretral externo, um anel de músculo voluntário que atua como guardião da bexiga, ajudando você a esperar por um momento socialmente conveniente para urinar.

Parte do complexo do assoalho pélvico e, como qualquer músculo, pode perder tônus ou ser reconstruído. Infecções do trato urinário (mais comuns em mulheres devido à uretra mais curta) podem deixar a bexiga hipersensível, aumentando a frequência urinária mesmo após o término da infecção.

Anatomia é apenas metade da história

Os hábitos de ir ao banheiro podem variar de acordo com a cultura. Mas, desde cedo, muitas meninas são ensinadas a "ir, por precaução" ou a evitar banheiros públicos. Esses hábitos podem treinar a bexiga a esvaziar prematuramente, reduzindo sua capacidade de dilatação.

Enquanto isso, os meninos geralmente têm mais liberdade – ou são incentivados a esperar. Qualquer pessoa que já tenha "pairado" sobre um assento sanitário também reconhecerá que preocupações com a higiene influenciam o comportamento. Com o tempo, a bexiga aprende. Você não pode mudar seu tamanho, mas pode treinar sua tolerância.

O treinamento da bexiga, técnica defendida pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e pela Associação Britânica de Cirurgiões Urológicos, envolve o aumento gradual do intervalo entre as idas ao banheiro. Isso ajuda a redefinir o ciclo de feedback entre a bexiga e o cérebro, restaurando a capacidade e reduzindo a sensação de urgência.

Frequentemente combinado com exercícios para o assoalho pélvico, é uma maneira eficaz e não invasiva de retomar o controle, especialmente para aqueles com síndrome da bexiga hiperativa ou incontinência de esforço.

Portanto, as mulheres podem não ter bexigas menores, mas podem ter menos espaço para se movimentar, tanto anatomicamente quanto socialmente. Da próxima vez que alguém revirar os olhos ao parar para ir ao banheiro, lembre-o: não se trata de força de vontade fraca ou tanques minúsculos. Trata-se de anatomia, hábito e hormônios.

*Michelle Spear é professora de Anatomia na Universidade de Bristol.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

