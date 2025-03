Por que as orelhas e o nariz não param de crescer?

A- A+

O corpo das pessoas para de crescer depois de uma certa idade, mas há algumas partes, como o nariz e as orelhas, que continuam se desenvolvendo. Tanto é que, durante o envelhecimento, essas estruturas costumam ter um tamanho diferente em comparação ao que tinham na juventude.

Um dos casos mais chamativos é o da atriz norte-americana Nicole Kidman, cujos dois órgãos cresceram de maneira surpreendente. O especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva Alessandro Thione explica em que consiste esse fenômeno e o que pode ser feito para evitar seu aumento.

— Sim, é verdade que o nariz e as orelhas são as únicas partes do corpo que continuam crescendo, mas não porque haja um crescimento celular ativo, como ocorre na infância ou adolescência, e sim porque o nariz e as orelhas são formados, em grande parte, por cartilagem, um tecido flexível que, com o tempo, sofre degradação e perde elasticidade —, explica.





Além disso, com o passar do tempo, o corpo começa a perder colágeno, o que provoca o alongamento dessas estruturas e as faz parecer maiores com a idade.

— Isso começa a ser perceptível após os 30 ou 40 anos, mas se torna mais visível a partir dos 60 anos, como consequência da diminuição progressiva de colágeno e elastina, assim como do efeito acumulativo da gravidade —, afirma.

O especialista explica ainda que esse processo não ocorre da mesma forma em todas as pessoas e que nem sempre é visível, sendo mais evidente naquelas com pele mais fina e menor quantidade de tecido gorduroso. Devido à flacidez, essas mudanças se tornam mais perceptíveis.

Outros fatores que também podem influenciar são o tabagismo, a exposição excessiva ao sol e uma alimentação inadequada. Além disso, um dado relevante é que o fenômeno afeta ambos os sexos, mas é mais notável nos homens.

— Pode ser mais perceptível nos homens, e isso se deve ao fato de que, em média, eles têm narizes e orelhas maiores, tornando qualquer mudança com a idade mais evidente. A testosterona influencia a estrutura da cartilagem, o que pode fazer com que a flacidez e o alongamento sejam mais evidentes nos homens com o passar dos anos —, afirma.

Como evitar que o nariz e as orelhas cresçam em excesso

Alessandro Thione deu alguns conselhos. Embora não seja possível evitar completamente este fenômeno, algumas medidas podem reduzir seu impacto:

Usar filtro solar, pois isso desacelera a degradação do colágeno.

Manter uma boa hidratação e alimentação, além de consumir colágeno, vitamina C e proteínas, que ajudam a preservar a firmeza dos tecidos.

Fazer exercícios faciais, pois podem melhorar a tonicidade muscular e retardar a flacidez.

Evitar o consumo excessivo de tabaco e álcool, já que aceleram o envelhecimento da pele e das cartilagens.

