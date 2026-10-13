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BATERIAS Por que baterias portáteis podem pegar fogo em aviões? Entenda os riscos após caso na Índia Incêndio em carregador externo levou avião da IndiGo a fazer pouso de emergência na Índia; baterias de lítio podem sofrer superaquecimento e provocar chamas intensas

Um voo da companhia aérea indiana IndiGo precisou ser desviado para Hyderabad, na Índia, nO domingo (11), depois que uma bateria portátil pegou fogo dentro da cabine. O dispositivo estava guardado em uma bagagem no compartimento superior do avião, que seguia de Delhi para Chennai.

A tripulação conseguiu controlar as chamas com extintores, e a aeronave pousou em segurança.

Segundo a companhia, o voo 6E 6115 foi desviado após a detecção de fumaça proveniente do dispositivo eletrônico de um passageiro. Os passageiros desembarcaram em Hyderabad e seguiram viagem em outra aeronave.

O que faz uma bateria portátil pegar fogo?

Os carregadores portáteis, conhecidos como power banks, utilizam baterias de íons de lítio, que armazenam grande quantidade de energia em pouco espaço. Quando danificadas, superaquecidas ou submetidas a falhas internas, essas baterias podem entrar em um processo chamado fuga térmica, no qual a temperatura aumenta rapidamente e desencadeia uma reação em cadeia. O fenômeno pode provocar chamas intensas, fumaça e liberação de gases tóxicos, dificultando o combate ao incêndio.



Quais são as regras para transportar carregadores em aviões?

As regras variam conforme o país e a companhia aérea. No Reino Unido, a Autoridade de Aviação Civil (CAA) estabeleceu, a partir de 27 de março de 2026, novas exigências para o transporte de baterias de lítio e carregadores portáteis.

Pelas orientações do órgão, os dispositivos devem permanecer na bagagem de mão, protegidos individualmente quando não estiverem em uso. Também não devem ser recarregados a bordo nem utilizados para carregar outros aparelhos durante o voo. O limite estabelecido é de dois carregadores por passageiro.

O caso na Índia ocorre após outro incidente semelhante no mês passado, quando um voo que partia da Holanda em direção ao Caribe precisou retornar após suspeita de incêndio envolvendo uma bateria portátil. Os episódios reforçam a importância de seguir as regras de segurança e verificar as restrições específicas da companhia aérea antes de embarcar.

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