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SAÚDE Por que cenouras, tomates e abacates podem fazer você parecer 10 anos mais jovem? Entenda Nutricionistas hoje valorizam as propriedades oferecidas por diversas frutas e vegetais, sendo o abacate conhecido como um dos que combatem o envelhecimento

Uma dieta equilibrada para a maioria das pessoas inclui um ovo cozido, vegetais como cenouras e tomates, e o nutritivo abacate.



Considerando os benefícios proporcionados por cada um desses alimentos, é importante destacar o que os especialistas dizem sobre o estimulo do colágeno e a reparação celular que podem ser alcançadas com o consumo diário deles.



Abaixo, fornecemos informações detalhadas sobre esse tema e os motivos por trás do rejuvenescimento obtido graças a cada um de seus componentes.

Consumimos diversos alimentos diariamente, mas estes três em particular, como destacado por vários sites especializados, fornecem nutrientes essenciais que podem até mesmo fazer você parecer 10 anos mais jovem.

Informações da Glowupology, uma plataforma de saúde e bem-estar, destacam os benefícios da cenoura, do tomate e do abacate, que fazem parte de uma dieta regular altamente recomendada e podem proporcionar os seguintes benefícios se você busca reduzir rugas, por exemplo:

Cenoura

Este vegetal é uma boa fonte de betacaroteno, um pigmento natural que o corpo converte em vitamina A, essencial para manter a pele macia, hidratada e sem descamação.

Este nutriente estimula a renovação celular, combate os radicais livres, aumenta a produção de colágeno e também protege contra os danos do sol, suavizando linhas finas e dando à pele um brilho radiante.

Tomate

Este vegetal é uma boa fonte de licopeno, um carotenoide com poderosas propriedades antioxidantes que ajuda a neutralizar os radicais livres gerados pela exposição solar.

O licopeno fornece vitaminas A e C, bem como vitaminas do complexo B, que promovem a produção de colágeno, reduzem manchas, minimizam os poros e, em última análise, melhoram a elasticidade da pele.





Abacate

Graças aos seus altos níveis de vitaminas A, C, E e K, minerais e gorduras monoinsaturadas, esta fruta tem a capacidade de neutralizar os radicais livres, estimular a produção de colágeno e elastina, hidratar profundamente, combater a flacidez da pele e ajudar a reduzir rugas e manchas.

É importante mencionar que, assim como os dois alimentos destacados acima, framboesas, mirtilos, morangos e amoras, ricos em antocianinas, flavonoides e vitamina C, ajudam a combater os danos oxidativos causados pelo sol, enquanto o chá verde também possui alto teor de antioxidantes e é ideal para proporcionar uma aparência saudável.

A quantidade máxima pra consumo diário

Todos os dias, milhões de pessoas em todo o mundo consomem abacate, um alimento cujo valor nutricional é reconhecido por nutricionistas, mas com certas diretrizes quanto ao consumo e ao número de porções recomendadas diariamente e até mesmo semanalmente.

Segundo Pablo Ojeda, nutricionista espanhol e especialista em obesidade e distúrbios alimentares, que, no programa matinal da Kiss, no final de junho, falou sobre os benefícios dessa fruta comestível, mas também aproveitou a oportunidade para abordar seu alto teor calórico e o potencial desconforto resultante do consumo excessivo.

"Eu aconselharia um máximo de três abacates por semana", afirmou o nutricionista, recomendando a quantidade de abacate que deve ser consumida ao longo de sete dias, observando ainda que "cada 100 gramas pode ter aproximadamente 350-400 calorias", enquanto Ariana Cucuzza, da Cleveland Clinic, indica que a quantidade mais razoável é comer "meio abacate" por dia.

Quanto às consequências negativas para o nosso organismo, a nutricionista de medicina funcional explica que ganho de peso, dores de cabeça, alergias e problemas digestivos são apenas alguns dos sintomas que podem surgir se houver um consumo excessivo de abacate, seja no café da manhã, almoço ou jantar.

Existem recomendações nutricionais tão clássicas quanto o próprio abacate, o apropriadamente chamado "ouro verde" indispensável na dieta diária das pessoas, embora alguns prefiram evitá-lo no jantar.

Assim como beber dois litros de água por dia, ou oito copos, e praticar atividade física, o consumo de abacate auxilia o sistema imunológico graças ao seu alto teor de carotenoides. Por exemplo, ajuda a prevenir doenças e fornece gorduras saudáveis, o que contribuiu para o mito em torno dos efeitos negativos de consumi-lo à noite.

No entanto, especialistas da área, nutricionistas e até mesmo a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmam que, dada a sua abundância de propriedades benéficas, nutrientes, vitaminas e minerais, também é recomendado consumir abacate após o almoço e como lanche, mantendo-se uma porção equilibrada.

Além disso, em relação ao consumo de abacate no jantar, sugere-se ingerir apenas 2 colheres de sopa dessa fruta sem adição de açúcar, laticínios ou gordura. Recomenda-se consumi-lo pelo menos 2 horas antes de dormir para promover um sono reparador, pois contém um aminoácido que estimula a atividade cerebral.

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