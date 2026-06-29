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Por que choveu tanto na Mata Norte de Pernambuco no fim de semana? Apac responde

Goiana foi a cidade mais atingida, com mais de 110 milímetros de chuva em 24 horas

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Goiana vive dias de alertaGoiana vive dias de alerta - Foto: Prefeitura de Goiana/Divulgação

Diversos municípios da Mata Norte de Pernambuco foram atingidos por fortes chuvas no último fim de semana. Cidades como Goiana, Timbaúba, Macaparana, Vicência e São Vicente Férrer registraram elevado número de desabrigados e desalojados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O cenário de caos ainda é perceptível nessas localidades, onde há casas completamente cobertas pela água. Até esta segunda-feira (29), os alagamentos ainda não recuaram completamente, prolongando o sofrimento de um povo que luta para recomeçar a vida pela segunda vez, em menos de dois meses.

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O que aconteceu?
Para entender o motivo das enxurradas, a Folha de Pernambuco procurou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e, conforme explicou o meteorologista Hailton Dias, o fenômeno que provocou os altos acúmulos é conhecido como Distúrbios Ondulatórios de Leste.

Hailton afirma que as precipitações são comuns para o período da quadra chuvosa, que compreende os meses de abril, maio, junho e julho. Esse sistema também foi responsável pelas enchentes que atingiram Palmares em 2010, e as fortes chuvas de maio de 2022.

“Ele serve para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e ainda pega um pouco do Agreste. As Ondas de Leste vêm da costa da África. São sistemas de nuvens carregadas que vêm andando e chegam ao nosso litoral, canalizando grande volume de umidade do oceano. Depois vão subindo em direção ao Rio Grande do Norte, Alagoas e todo o litoral do Nordeste acaba sendo influenciado por esse sistema”, explicou.

Ainda de acordo com Hailton, estudos e séries históricas realizadas pela Apac indicam que a intensidade dessas chuvas vem aumentando com o passar dos anos. “Alguns especialistas atribuem que é resultado das mudanças climáticas. Outros falam que é normal e que o problema está na infraestrutura das cidades ou tem relação com a questão das pessoas que moram às margens dos rios, o que acontece desde os tempos remotos”, continuou.

Diversas famílias ficaram ilhadas em Goiana | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Danos humanos
Dados da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco apontam que a cidade de Goiana registrou 481 pessoas desabrigadas e 900 estão desalojadas. Já em Timbaúba, são 13 desabrigados e 1.578 desalojados.

O município de Macaparana contabiliza 29 pessoas desabrigadas, enquanto Vicência registra 60 desalojados e São Vicente Férrer, cinco pessoas desalojadas.

Mas por que tantas inundações?
Gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer esclarece que a bacia hidrográfica do Rio Goiana sofreu com as fortes chuvas, o que prejudicou, além da própria Goiana, outras cidades como Limoeiro, Timbaúba e Nazaré da Mata. A inundação acontece quando o rio sai da própria calha e atinge a população de maneira mais severa.

“O ponto mais crítico foi no município de Goiana, especificamente no trecho da BR-101, uma importante rodovia que liga Pernambuco e Paraíba. Nessa região existe o encontro dos rios Capibaribe-Mirim e Tracunhaém, os dois principais da área. Os grandes volumes de água dos dois rios se encontraram e não tiveram como escoar natural e rapidamente para o oceano”, pontuou.

Kássio Kramer, gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac | Foto: Reprodução

“A planície da BR foi ocupada pelas águas, causando impacto severo à população. As chuvas já reduziram e a tendência é que o nível dos rios também diminua. A situação ainda nesta segunda é de nível elevado e a perspectiva é que, nos próximos dias, com a redução das chuvas, a situação volte à normalidade”, apontou.

Deve chover nesta segunda (29)?
Romilson Ferreira, que também é meteorologista da Apac, indica a possibilidade de instabilidades que favorecem chuva fraca e isolada para esta segunda-feira (29).

Romilson Ferreira, meteorologista da Apac | Foto: Reprodução

“Há muitas nuvens ao longo do oceano e isso deve provocar chuva fraca e isolada, ao longo do dia, na Mata Sul e também no Agreste Meridional. Aqui na Região Metropolitana e na Mata Norte, as chuvas devem ter a mesma intensidade [fracas e isoladas] nos períodos da tarde e noite”, disse.

Ajuda humanitária do governo
Por meio de nota, a gestão estadual disse que atua continuamente no atendimento aos municípios atingidos pelas chuvas e que enviou cerca de 4 mil itens de ajuda humanitária. Ainda nesta segunda, seguem para Goiana 400 kits de higiene, 400 kits de limpeza, 700 colchões e 1.400 lençóis.

Já em Timbaúba, estão sendo entregues à população afetada 200 colchões, 400 lençóis, 50 kits de limpeza, 100 kits de higiene, 200 garrafas de água mineral de cinco litros e 41 cestas básicas.

“Desde o início das ocorrências, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco permanece mobilizado para atender os chamados relacionados às chuvas. Durante o final de semana, a Corporação resgatou seis pessoas que estavam ilhadas e uma cadela. Foram duas na área central de Timbaúba, utilizando um bote inflável", relatou a nota.

Ajuda humanitária foi enviada à população atingida | Foto: SDS/Divulgação

"Em Goiana, outra equipe retirou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação, em uma operação realizada com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil municipal. E, em Nazaré da Mata, mais duas pessoas foram resgatadas com o apoio da Defesa Civil do município”, comunicou o governo.

Equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros seguem acompanhando a evolução do cenário, monitorando a situação nos municípios e prestando apoio às gestões municipais, com ações de resposta, assistência humanitária e levantamento dos danos provocados pelas chuvas.

Goiana amplia situação de emergência
A prefeitura de Goiana ampliou para 60 dias o estado de emergência causado pelas fortes chuvas. A cidade enfrenta a segunda enchente em menos de dois meses.

As chuvas do fim de semana ultrapassaram os 110 milímetros, provocando o transbordamento do Rio Goiana e a inundação de bairros e comunidades ribeirinhas. A prorrogação serve para garantir que o município mantenha a capacidade legal e operacional de atender às famílias desalojadas e buscar recursos estaduais e federais para reconstrução e assistência.

O Baldo do Rio foi a comunidade mais atingida da cidade, assim como a Vila Bom Tempo e bairros próximos ao Canal Goiana, no entorno da BR-101 Norte. A Defesa Civil do município, a prefeitura e a assistência social resgataram cerca de 500 moradores das áreas mais vulneráveis.

Todos foram acolhidos em cinco abrigos temporários, estruturados em escolas municipais, onde recebem alimentação, atendimento médico, assistência social e apoio psicológico.

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