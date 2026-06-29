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CLIMA Por que choveu tanto na Mata Norte de Pernambuco no fim de semana? Apac responde Goiana foi a cidade mais atingida, com mais de 110 milímetros de chuva em 24 horas

Diversos municípios da Mata Norte de Pernambuco foram atingidos por fortes chuvas no último fim de semana. Cidades como Goiana, Timbaúba, Macaparana, Vicência e São Vicente Férrer registraram elevado número de desabrigados e desalojados.

O cenário de caos ainda é perceptível nessas localidades, onde há casas completamente cobertas pela água. Até esta segunda-feira (29), os alagamentos ainda não recuaram completamente, prolongando o sofrimento de um povo que luta para recomeçar a vida pela segunda vez, em menos de dois meses.

O que aconteceu?

Para entender o motivo das enxurradas, a Folha de Pernambuco procurou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e, conforme explicou o meteorologista Hailton Dias, o fenômeno que provocou os altos acúmulos é conhecido como Distúrbios Ondulatórios de Leste.

Hailton afirma que as precipitações são comuns para o período da quadra chuvosa, que compreende os meses de abril, maio, junho e julho. Esse sistema também foi responsável pelas enchentes que atingiram Palmares em 2010, e as fortes chuvas de maio de 2022.

“Ele serve para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e ainda pega um pouco do Agreste. As Ondas de Leste vêm da costa da África. São sistemas de nuvens carregadas que vêm andando e chegam ao nosso litoral, canalizando grande volume de umidade do oceano. Depois vão subindo em direção ao Rio Grande do Norte, Alagoas e todo o litoral do Nordeste acaba sendo influenciado por esse sistema”, explicou.

Ainda de acordo com Hailton, estudos e séries históricas realizadas pela Apac indicam que a intensidade dessas chuvas vem aumentando com o passar dos anos. “Alguns especialistas atribuem que é resultado das mudanças climáticas. Outros falam que é normal e que o problema está na infraestrutura das cidades ou tem relação com a questão das pessoas que moram às margens dos rios, o que acontece desde os tempos remotos”, continuou.

Diversas famílias ficaram ilhadas em Goiana | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Danos humanos

Dados da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco apontam que a cidade de Goiana registrou 481 pessoas desabrigadas e 900 estão desalojadas. Já em Timbaúba, são 13 desabrigados e 1.578 desalojados.

O município de Macaparana contabiliza 29 pessoas desabrigadas, enquanto Vicência registra 60 desalojados e São Vicente Férrer, cinco pessoas desalojadas.

Mas por que tantas inundações?

Gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer esclarece que a bacia hidrográfica do Rio Goiana sofreu com as fortes chuvas, o que prejudicou, além da própria Goiana, outras cidades como Limoeiro, Timbaúba e Nazaré da Mata. A inundação acontece quando o rio sai da própria calha e atinge a população de maneira mais severa.

“O ponto mais crítico foi no município de Goiana, especificamente no trecho da BR-101, uma importante rodovia que liga Pernambuco e Paraíba. Nessa região existe o encontro dos rios Capibaribe-Mirim e Tracunhaém, os dois principais da área. Os grandes volumes de água dos dois rios se encontraram e não tiveram como escoar natural e rapidamente para o oceano”, pontuou.

Kássio Kramer, gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac | Foto: Reprodução

“A planície da BR foi ocupada pelas águas, causando impacto severo à população. As chuvas já reduziram e a tendência é que o nível dos rios também diminua. A situação ainda nesta segunda é de nível elevado e a perspectiva é que, nos próximos dias, com a redução das chuvas, a situação volte à normalidade”, apontou.

Deve chover nesta segunda (29)?

Romilson Ferreira, que também é meteorologista da Apac, indica a possibilidade de instabilidades que favorecem chuva fraca e isolada para esta segunda-feira (29).

Romilson Ferreira, meteorologista da Apac | Foto: Reprodução

“Há muitas nuvens ao longo do oceano e isso deve provocar chuva fraca e isolada, ao longo do dia, na Mata Sul e também no Agreste Meridional. Aqui na Região Metropolitana e na Mata Norte, as chuvas devem ter a mesma intensidade [fracas e isoladas] nos períodos da tarde e noite”, disse.

Ajuda humanitária do governo

Por meio de nota, a gestão estadual disse que atua continuamente no atendimento aos municípios atingidos pelas chuvas e que enviou cerca de 4 mil itens de ajuda humanitária. Ainda nesta segunda, seguem para Goiana 400 kits de higiene, 400 kits de limpeza, 700 colchões e 1.400 lençóis.

Já em Timbaúba, estão sendo entregues à população afetada 200 colchões, 400 lençóis, 50 kits de limpeza, 100 kits de higiene, 200 garrafas de água mineral de cinco litros e 41 cestas básicas.

“Desde o início das ocorrências, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco permanece mobilizado para atender os chamados relacionados às chuvas. Durante o final de semana, a Corporação resgatou seis pessoas que estavam ilhadas e uma cadela. Foram duas na área central de Timbaúba, utilizando um bote inflável", relatou a nota.

Ajuda humanitária foi enviada à população atingida | Foto: SDS/Divulgação

"Em Goiana, outra equipe retirou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação, em uma operação realizada com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil municipal. E, em Nazaré da Mata, mais duas pessoas foram resgatadas com o apoio da Defesa Civil do município”, comunicou o governo.

Equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros seguem acompanhando a evolução do cenário, monitorando a situação nos municípios e prestando apoio às gestões municipais, com ações de resposta, assistência humanitária e levantamento dos danos provocados pelas chuvas.

Goiana amplia situação de emergência

A prefeitura de Goiana ampliou para 60 dias o estado de emergência causado pelas fortes chuvas. A cidade enfrenta a segunda enchente em menos de dois meses.

As chuvas do fim de semana ultrapassaram os 110 milímetros, provocando o transbordamento do Rio Goiana e a inundação de bairros e comunidades ribeirinhas. A prorrogação serve para garantir que o município mantenha a capacidade legal e operacional de atender às famílias desalojadas e buscar recursos estaduais e federais para reconstrução e assistência.

O Baldo do Rio foi a comunidade mais atingida da cidade, assim como a Vila Bom Tempo e bairros próximos ao Canal Goiana, no entorno da BR-101 Norte. A Defesa Civil do município, a prefeitura e a assistência social resgataram cerca de 500 moradores das áreas mais vulneráveis.

Todos foram acolhidos em cinco abrigos temporários, estruturados em escolas municipais, onde recebem alimentação, atendimento médico, assistência social e apoio psicológico.

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