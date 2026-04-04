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TRADIÇÃO Por que comemos ovos de chocolate na Páscoa? Entenda o significado dessa tradição Tradições que atravessam séculos misturam religião, cultura e consumo, e ganham novos significados nas famílias e nas confeitarias artesanais

Muito antes de ocupar vitrines e carrinhos de supermercado, ou de até mesmo ter sua versão adaptada para o chocolate, o ovo já carregava um significado poderoso para a Páscoa.

Associado à vida e ao renascimento desde a Antiguidade, ele foi incorporado, ao longo dos séculos, às celebrações da Páscoa cristã, que marca a ressurreição de Jesus Cristo, e acabou se transformando em um dos principais ícones da data.

A explicação para essa transformação passa por diferentes camadas de religião, cultura, hábitos sociais e, com o avanço das civilizações e do modelo de consumo e publicidade, a indústria.

Segundo a historiadora Lídia Santos, professora da Universidade Católica de Pernambuco, não há uma única origem definitiva. O que existe é um conjunto de narrativas e práticas que foram sendo incorporadas ao longo do tempo.

“Na perspectiva histórica, não é possível precisar a origem do coelho e dos ovos de Páscoa. No máximo, é possível saber que não há uma única versão, mas diversas, todas válidas, narradas pelos mais diferentes povos e culturas”, resume.

Segundo ela, a própria lógica da Páscoa já nasce vinculada à ideia de renovação.

“A Páscoa é, antes de tudo, um rito festivo cristão, mas também judaico. Ela marca momentos de ressurgimento, de nova vida. Quando você observa esse símbolo de vida e fertilidade, o ovo entra nesse processo de forma muito natural”, explica.

Antes mesmo da associação direta com a data cristã, povos antigos já trocavam ovos como forma de celebrar ciclos da natureza, especialmente a chegada da primavera no hemisfério norte.

Com o tempo, o costume foi absorvido pela tradição cristã, que passou a enxergar no ovo uma representação da ressurreição.

De acordo com o Padre Delmar Cardoso, esses simbolismos também estão ligados ao cristianismo, sendo relacionados à fertilidade.

“O coelho e os ovos são símbolos que sugerem para a gente a proliferação dos cristãos, o grande número de cristãos que se deu a partir dessa desse anúncio da ressurreição de Jesus”, afirmou.

Durante a Idade Média, o hábito de presentear com ovos se consolidou na Europa. Em alguns períodos, inclusive, o consumo de ovos era restrito durante a Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, o que reforçava o simbolismo do alimento no momento de celebração.

“Em certos momentos da história, o ovo fazia parte do que não podia ser consumido durante o jejum. Então, quando chega o fim da Quaresma, ele aparece como esse elemento simbólico de celebração e troca”, contextualiza Lídia.

Já o chocolate é uma adição muito mais recente nessa história. Apesar de o cacau ser conhecido há séculos, o formato sólido e popularizado do chocolate só se consolidou a partir do século XIX, quando avanços técnicos permitiram sua produção em maior escala.

“Eu vejo que a associação entre o ovo e o chocolate não tem tanto um lado religioso. Ela está muito mais ligada a um aspecto cultural e simbólico”, afirma a historiadora.

“O chocolate era um produto caro, de distinção social. Com o tempo, ele se torna mais acessível e passa a agregar valor a esse símbolo de troca”.

A partir daí, o ovo natural começa a ser substituído pelo de chocolate, primeiro como uma inovação gastronômica e, depois, como tradição consolidada.

O coelho, por sua vez, segue uma lógica semelhante de simbolismo. Associado à fertilidade desde civilizações antigas, o animal acabou incorporado à Páscoa como representação de vida nova. Há também narrativas populares que ajudam a explicar sua presença na data, como a lenda de que teria sido o primeiro a testemunhar a ressurreição de Cristo.

Ritual de afeto

Se historicamente o ovo simboliza renascimento, no cotidiano ele ganhou também o papel de mediador do afeto.

A psicóloga Rosângela Pinheiro, especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental, explica que tradições como a troca de ovos vão muito além do gesto em si.

“Do ponto de vista comportamental, as tradições familiares funcionam como reforçadores emocionais positivos. Elas ajudam a consolidar vínculos, criam previsibilidade e oferecem uma sensação de segurança psicológica”, afirma.

Segundo ela, a repetição desses rituais ao longo dos anos ativa circuitos ligados à memória e à emoção, fortalecendo associações entre convivência e bem-estar.

“Na prática, esses momentos criam âncoras emocionais, lembranças associadas a acolhimento, cuidado e conexão”.

Essa construção começa ainda na infância e influencia diretamente a forma como o indivíduo se percebe no mundo.

“Essas experiências ajudam a formar crenças centrais como ‘eu sou amado’ e ‘eu tenho um lugar’. Quando bem estruturadas, funcionam como fatores de proteção emocional ao longo da vida”, diz.

Por outro lado, a ausência dessas tradições também pode ser sentida de forma intensa, especialmente em datas comemorativas.

“Essas datas funcionam como gatilhos emocionais. Elas ativam comparações entre o que a pessoa vive e o que gostaria de viver”, explica Rosângela. “A idealização coletiva de famílias felizes e encontros perfeitos pode ampliar o sentimento de inadequação para quem está vivendo uma realidade diferente”.

Nesses casos, a saída está na ressignificação. “A Páscoa é um convite a construir experiências que façam sentido emocional para cada pessoa, respeitando sua história e seu momento de vida”.

Quem faz a tradição acontecer

Se o simbolismo atravessa séculos, é no presente que ele ganha forma concreta pelas mãos dos empreendedores do ramo da confeitaria.

“É a época mais lucrativa para a confeitaria. A gente planeja a Páscoa logo depois do Natal. Ela realmente salva o fluxo de caixa”, afirma a empresária Samanta Santino, dona da Sasa Doces.

Samantha Santino. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

A relação com o chocolate, segundo ela, nunca foi apenas comercial. “Eu acho que nunca foi só o chocolate. Sempre foi o ato de presentear, de agradar, de celebrar esse momento”.

Nos últimos anos, no entanto, o perfil do consumo tem mudado. A busca por produtos artesanais e personalizados vem crescendo, impulsionada por uma relação mais direta entre cliente e produtor.

“Antes existia muito a cultura de comprar no mercado. Hoje, as pessoas valorizam mais um produto com qualidade e também o empreendedor local”, diz Samanta.

A doceira Camilla Heráclio observa o mesmo movimento. Para ela, a mudança está ligada à identificação.

“As pessoas querem comprar de quem elas conhecem, de quem acompanham. Não é só a marca, é a história por trás”.

Para Camilla, esse movimento se intensificou após a pandemia, quando relações mais próximas passaram a ser valorizadas.

Camilla Heráclio . Foto: Felipe Fernandes / Folha de Pernambuco

“A gente passou muito tempo distante, então hoje existe essa necessidade de contato, de proximidade e de presentear quem a gente ama. As pessoas querem celebrar mais a vida”, completa.

Na prática, isso se reflete em uma operação que cresce exponencialmente no período. Contratações temporárias, ampliação de turnos e aumento da produção fazem parte da rotina.

“Na Páscoa, a gente precisa reforçar a equipe, organizar dois turnos de produção. É uma demanda fora do normal”, explica Samanta, que durante o período festivo se divide entre a produção e o atendimento aos clientes que chegam na loja e nos canais de atendimento on-line.

Camilla também amplia o time. “A gente chega a contratar mais seis ou sete pessoas só para dar conta da produção e do atendimento”. O impacto vai além das confeitarias e movimenta uma cadeia que inclui embalagens, fornecedores e serviços. “É uma época que movimenta muita coisa ao redor”, resume.

Além do retorno financeiro, o sentimento de gratidão e renovação pascal também chega até quem faz a celebração acontecer.

“Teve um cliente que voltou dizendo que o presente tinha mudado a vida da namorada. É algo muito forte”, conta Samanta.

Já Camilla, lembra de uma cliente mirim que levou uma carta escrita à mão.

“A carta tinha várias fotos minhas e relatos de como ela se inspirava em mim, falando que também gostava muito de doces. Receber um carinho assim, de uma criança me chamando de inspiração, isso marca muito”.

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