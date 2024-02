Por que conteúdos sobre transtornos alimentares continuam se espalhando?

A- A+

No final de janeiro, um voluntário da linha de ajuda da Aliança Nacional para Transtornos Alimentares dos Estados Unidos atendeu uma ligação de alguém que tinha visto uma tendência alarmante no TikTok. A hashtag #legginglegs começou a decolar à medida que os usuários postavam sobre os corpos esguios aparentemente considerados os mais desejáveis para leggings.

A organização, que trabalha diretamente com empresas de mídia social, incluindo TikTok, Meta e Pinterest, rapidamente sinalizou a tendência para o TikTok. Menos de um dia depois, a plataforma baniu a hashtag e começou a direcionar os usuários que a procuravam para a linha direta da organização e outros recursos. Até que isso ocorresse, a hashtag defendendo um espaço entre as coxas (algo viável só para corpos muito magros ou pernas muito finas) alcançou 33 milhões de visualizações.

Tendências como “pernas de legging” fazem parte de uma longa história de conteúdo prejudicial de imagem corporal que proliferou online desde os primórdios da Internet.

— No momento em que banirem uma hashtag, outra aparecerá — disse Amanda Raffoul, instrutora da Harvard Medical School e do Boston Children’s Hospital que estuda transtornos alimentares. Mas ela e outros especialistas em distúrbios alimentares afirmam que a evolução das plataformas de redes sociais trazem uma questão ainda mais incômoda: como abordar algoritmos que se baseiam nos interesses de um utilizador para organizar um feed que pode rapidamente tornar-se perigoso para pessoas particularmente vulneráveis.

Por exemplo, se um adolescente pesquisou ideias de lanches saudáveis ou interagiu com determinadas postagens de culinária, uma plataforma poderá então veicular vídeos sobre alimentos de baixa caloria. Isso pode sinalizar um interesse na perda de peso – e em breve, esse adolescente poderá receber conselhos para restringir lanches ou dicas para dietas radicais. O feed de um usuário pode então ser preenchido com postagens que apoiam comportamentos prejudiciais ou celebram um tipo de corpo em detrimento de outros.

— Não creio que estejamos num espaço onde possamos ignorar os danos que podem estar acontecendo no algoritmo — disse Johanna Kandel, diretora executiva da Aliança Nacional para Distúrbios Alimentares. — O fato é que os indivíduos podem iniciar uma jornada de saúde e bem-estar e, em poucos minutos, receber conteúdo extremamente prejudicial à saúde deles.

Para as empresas encarregadas de policiar estes posts, dizem os especialistas, isso apresenta desafios que vão além das preocupações com a liberdade de expressão. Não há uma distinção clara entre compartilhar uma história sobre a recuperação de um transtorno alimentar e postar conteúdo que possa desencadear transtornos alimentares, ou entre postar receitas saudáveis e encorajar comportamentos alimentares que podem ser prejudiciais para alguns adolescentes ou outros que já possam estar lutando contra transtornos alimentares ou problemas de imagem corporal.

O TikTok não respondeu aos contatos da reportagem. Kandel, que trabalha com empresas de mídia social, incluindo o TikTok, para lidar com conteúdo prejudicial, afirma que não se lembra de uma tendência potencialmente prejudicial ter sido identificada e eliminada tão rapidamente quanto a TikTok removeu a hashtag das pernas de legging.

Durante anos, os especialistas em saúde pública preocuparam-se com o papel que as redes sociais podem desempenhar no desenvolvimento de distúrbios alimentares e outros problemas de saúde mental. Mais de 29 milhões de americanos têm um transtorno alimentar clinicamente significativo ao longo da vida, e pessoas de qualquer idade, raça, sexo ou tipo físico podem desenvolver transtornos alimentares, de acordo com a Aliança Nacional para Distúrbios Alimentares.

Mas com os algoritmos agora determinando os feeds de mídia social mais do que nunca, tornou-se ainda mais desafiador cultivar um relacionamento saudável com o que você vê nas redes sociais, disse Jillian Lampert, diretora de estratégia do Programa Emily, que trata de distúrbios alimentares. Embora as pessoas possam escolher quem seguem, suas ações anteriores podem determinar o que aparece em outros locais, como páginas “para você” ou “descoberta”.

Quando adolescente, na década de 1980, disse Lampert, ela encontrou mensagens sobre o “corpo ideal” ou dietas extremas em revistas, filmes e programas de televisão. Mas, disse ela, não era tão inevitável como é para os jovens de hoje.

Lampert disse que entender como os clientes usam as mídias sociais — e o que veem online — foi uma parte fundamental do trabalho do Programa Emily, que opera centros de tratamento presencial em quatro estados e atende pacientes virtualmente. Como os algoritmos de mídia social dependem em parte de quem você segue e do conteúdo com o qual você interage, os provedores perguntam aos clientes quais contas eles podem precisar parar de seguir para seu próprio bem-estar.

— Estamos restabelecendo um relacionamento diferente com as mídias sociais — disse Lampert.

Os algoritmos que podem veicular conteúdo prejudicial também podem ser uma arma poderosa para combater o problema. Quando Emily Pearl, uma consultora de mídia social, viu “#legginglegs” no TikTok, sua própria resposta indignada contra a narrativa encontrou um público enorme.

—As redes sociais podem ser tão tóxicas que até me surpreendem — disse Pearl, 26, em um vídeo que já foi visto mais de 11 milhões de vezes.

Pearl conta que embora saiba como identificar conteúdo problemático e proteger seu feed até certo ponto, ela se preocupava com suas sobrinhas e sobrinhos e outros jovens que podem não estar cientes de quão prejudiciais os vídeos que estão assistindo podem ser.

— É preciso haver uma maneira mais segura — protesta.

