Por que é tão importante lavar o umbigo todos os dias? Especialista explica

Com que frequência você lava seu umbigo? Não importa se ele é "para fora" ou "para dentro", o médico Karan Rajan, cirurgião no NHS, alerta para a importância de limpar corretamente o local todos os dias para evitar que ele fique com um odor desagradável.

Seja honesto agora, quando foi a última vez que você limpou seu umbigo adequadamente?

Ele explica que, devido ao formato do umbigo, pelos, óleo, sujeira, células da pele e suor podem se acumular no local e, em conjunto com bactérias, causar não apenas mau cheiro, mas uma infecção chamada de onfalite. As secreções podem endurecer e causar um tipo de "pedra".

Embora isso não seja algo comum, limpar corretamente o umbigo é fundamental para evitar problemas futuros. Rajan recomenda limpar o umbigo pelo menos uma vez ao dia com água, sabão e um cotonete, suavemente.

Em outro vídeo sobre umbigos, o Dr. Karan compartilhou que as bactérias encontradas no umbigo podem "ser usadas para fazer queijo". Agora, esse é um produto lácteo que preferimos evitar.

Nos comentários, as pessoas ficaram horrorizadas, mas não chocadas com a importância da limpeza do umbigo.

Um estudo feito por pesquisadores do projeto Belly Button Biodiversity (Biodiversidade do Umbigo) da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, descobriu que, em média, há 67 bactérias diferentes em nosso umbigo. No trabalho, 60 umbigos foram analisados e um deles apresentou 107 bactérias.

Descobriu-se que um dos voluntários hospedava uma bactéria que anteriormente só havia sido encontrada em solo no Japão. O que torna isso ainda mais incomum é que ele nunca esteve no país. Outro voluntário aparentemente não tomava banho há vários anos e abrigava bactérias em seu umbigo que normalmente vivem em condições extremas, como nos Polos Sul e Norte.

