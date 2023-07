A- A+

SAÚDE Por que eu acordo antes do meu alarme? A resposta pode estar relacionada ao ambiente do seu quarto

Há poucas pesquisas sobre quão comum é acordar antes do alarme e por que isso acontece. Mas parece ser um fenômeno genuíno relatado por muitas pessoas, de acordo com Russell Foster, chefe do Instituto de Neurociência do Sono da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Em uma pesquisa telefônica publicada em 1997, por exemplo, pesquisadores de Iowa e Minnesota entrevistaram aleatoriamente 269 adultos. Cerca de três quartos dos entrevistados disseram que às vezes acordavam antes do alarme e um pouco menos de um quarto disse que acordavam tão confiavelmente que nunca precisavam usar um alarme.

Após a equipe de pesquisa publicar um anúncio de jornal buscando pessoas que sempre ou regularmente acordavam em horários específicos sem usar um alarme, eles convidaram 15 desses respondentes para um laboratório e monitoraram o sono deles por três noites. Eles descobriram que cinco dos 15 acordaram dentro de 10 minutos de seus horários de despertar desejados todas as três vezes.

O momento é tudo

Ninguém sabe exatamente como ou por que o corpo é capaz de fazer isso, mas os pesquisadores dizem que nossos relógios biológicos, que acompanham o tempo, têm algo a ver com isso.



Logo acima do nervo óptico no cérebro, há um relógio mestre chamado núcleo supraquiasmático, diz Ravi Allada, um neurobiólogo especializado em sono da Northwestern University, nos Estados Unidos.

Esse relógio sincroniza e coordena os ritmos biológicos do nosso corpo, que nos ajudam a nos preparar para coisas que acontecem em várias horas do dia, como adormecer à noite e acordar de manhã.

Uma maneira pela qual nosso corpo faz isso é detectar os níveis de luz ao nosso redor, diz Foster. Células especiais em nossos olhos detectam mudanças nos níveis de luz, como antes e ao amanhecer – até mesmo através das pálpebras quando os olhos estão fechados, ele explica. Essas células provavelmente não informam nossos corpos exatamente que horas são, mas podem indicar que estamos nos aproximando da hora em que normalmente acordamos.

Isso desencadeia mudanças – como aumentos nos hormônios cortisol e adrenocorticotropina, bem como na pressão sanguínea, que nos ajudam a nos preparar para a atividade.

E quanto às vezes em que você acorda bem antes do alarme quando precisa acordar muito mais cedo do que o seu corpo está acostumado, como para pegar um voo ou comparecer a um compromisso importante?

Em vez de acordar com base na hora, diz Allada, nossos corpos podem estar acordando com base no tempo que passou desde que fomos dormir – funcionando quase como uma ampulheta. Se formos dormir sabendo que precisamos acordar em quatro horas, algo pode ajudar a garantir que acordemos após quatro horas.

Quando as coisas dão errado

Se nossos corpos são tão bons em perceber a hora, por que nem sempre acordamos logo antes do alarme? E por que algumas pessoas nunca acordam antes do alarme?

Foster não tem certeza. É possível que, quando você está especialmente cansado, a necessidade de sono do seu corpo anule o relógio biológico, explica ele.

Ou às vezes, se você estiver nervoso em acordar a tempo, o estresse pode fazer com que você acorde mais cedo do que gostaria, diz Allada.

A conclusão

Ainda há muito mais perguntas do que respostas sobre por que e como nossos corpos às vezes nos acordam antes do alarme.

Mas, para maximizar a chance de você acordar no horário por conta própria, diz Foster, pode ser útil definir seu alarme para a mesma hora todos os dias para que seu corpo se acostume a acordar em um horário regular.

