A- A+

SAÚDE Por que me sinto cansado o tempo todo? (A culpa não é só do sono ruim e do trabalho intenso) Sua rotina de sono pode precisar de alguns ajustes, mas certas condições de saúde ou medicamentos também podem ser os culpados

Dorme bastante, mas está sempre cansado e quer entender o que está acontecendo? Segundo a médica Shannon Sullivan, especialista em medicina do sono da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobrir por que você está cansado frequentemente exige "um pouco de investigação".



Pode ser que sua rotina de sono precise de alguns ajustes. Mas certas condições de saúde ou medicamentos também podem ser os culpados. A boa notícia, segundo Sullivan, é que existem maneiras de identificar e tratar a origem da sua fadiga, o que pode ajudar você a se sentir melhor.

É uma área da medicina com um grande potencial de esperança afirmou.





Como saber se estou dormindo o suficiente?

A primeira coisa que você deve fazer é revisar seus hábitos de sono diz Sullivan. Você se afastou recentemente da sua rotina normal? Tem estado estressado? Se não for o caso, talvez sua rotina de sono precise de ajustes.

A médica alerta ser ideal que o indivíduo "se certifique de dormir pelo menos sete horas por noite (algumas pessoas precisam de mais)" e tentar ir para a cama e acordar "nos mesmos horários todos os dias".

Assim como as sonecas de um bebê, seu sono será melhor quando for consistente diz Sullivan.

Se você tem o hábito de tomar café à tarde ou um copo de vinho à noite, experimente evitar. Também evite mexer no celular ou comer antes de dormir. Essas atividades podem reduzir a qualidade do sono. O horário das refeições também importa: tente terminar o jantar pelo menos duas a três horas antes de se deitar.

De qualquer forma, é sempre uma boa ideia consultar um médico se você estiver enfrentando dificuldades para dormir diz a pneumologista Kara Dupuy-McCauley, especialista em medicina do sono da Clínica Mayo.

Segundo a médica, um especialista em sono pode "ajudá-lo a melhorar seus hábitos de sono, além de investigar sintomas, histórico médico e familiar para identificar outras causas de cansaço".

Como saber se posso estar com um distúrbio do sono?

Distúrbios do sono são comuns diz Dupuy-McCauley. e podem causar sonolência durante o dia.

Se você luta contra o sono diurno, o médico considerará provavelmente os seguintes problemas:

Insônia: Cerca de 30% dos adultos no mundo têm dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo, o que pode deixá-los sem descanso e com dificuldade de concentração. A insônia pode ser temporária, causada por estresse ou jet lag, mas, se os sintomas ocorrerem pelo menos três vezes por semana por três meses ou mais, pode ser insônia crônica. O tratamento depende da causa, mas, em muitos casos, a terapia cognitivo-comportamental é mais eficaz que medicamentos.

Apneia do sono: Outro distúrbio comum é a apneia obstrutiva do sono, que ocorre quando os músculos da garganta colapsam durante o sono, bloqueando o fluxo de ar e causando pausas na respiração. Alguns não apresentam sintomas, enquanto outros roncam, acordam ofegantes ou sentem sonolência durante o dia. Casos graves não tratados podem levar a doenças cardíacas, derrames e diabetes. O diagnóstico pode ser feito com dispositivos usados em casa, e o tratamento com CPAP costuma ser eficaz.

Síndrome das pernas inquietas: Esse distúrbio é caracterizado por um desconforto nas pernas e uma vontade de movê-las, geralmente pior à noite, dificultando o sono. Massagear as pernas e evitar álcool e cafeína pode aliviar os sintomas. Tratar a deficiência de ferro também ajuda, disse a Dra. Dupuy-McCauley.

Outras causas para o cansaço

O cansaço ou a falta de energia podem ter muitas outras causas diz Sullivan. É importante descartar os principais fatores.

Aqui estão alguns que um médico pode considerar:

Desequilíbrios hormonais: Um problema hormonal comum relacionado à fadiga é o hipotireoidismo, que ocorre quando a glândula tireoide não produz hormônios suficientes. A boa notícia é que é fácil de testar e tratar, disse a Dra. Susan Samson, endocrinologista da Clínica Mayo embora você precise solicitar o teste durante exames de sangue regulares.

Deficiências de vitaminas ou minerais: A deficiência de ferro, provável em quem menstrua ou segue uma dieta vegetariana, ou vegana, pode causar fadiga, assim como baixos níveis de vitaminas D e B12. Exames de sangue podem revelar essas deficiências, e suplementos podem ajudar, disse Dupuy-McCauley.

Doenças crônicas: Várias condições médicas, como diabetes, depressão, problemas gastrointestinais e Covid longa, têm a fadiga como sintoma principal. A síndrome da fadiga crônica (também conhecida como encefalomielite miálgica, ou EM/SFC) causa fadiga debilitante e não tem cura, embora os sintomas possam ser gerenciados.

Medicamentos: Muitos medicamentos, como antidepressivos, benzodiazepínicos e anti-histamínicos, podem causar cansaço.

Tudo isso pode parecer exaustivo só de pensar, mas os especialistas concordam que geralmente é possível descobrir por que alguém está cansado.

É sempre uma boa ideia consultar um médico do sono disse a Dra. Dupuy-McCauley.

Veja também

ARGENTINA Principais medidas do primeiro ano de governo Milei na Argentina; confira quais foram