Por que não devemos comprar frutas ou vegetais partidos ao meio?

Comprar frutas e verduras é importante para manter uma alimentação saudável. No entanto, é preciso ter cuidado com os tipos de produtos que você compra.

A nutricionista Duna Nicolau, por meio de seu canal no TikTok, revelou que comprar frutas ou verduras pré-cortadas pode ser prejudicial à saúde, pois o manuseio e o armazenamento inadequados podem aumentar o risco de contaminação.

Quando você compra melão, melancia ou abóbora pré-cortados no supermercado, eles ficam expostos ao ar, o que faz com que a fruta oxide mais rapidamente, perdendo vitaminas e nutrientes. Sem a casca, sua função protetora também se perde.

"Fui ao supermercado e encontrei isto: melões e meios melões, melancias e meias melancias. Talvez muitas pessoas não vejam nada de estranho, mas quando veem isto, muitas escolhem o melão cortado porque metade é suficiente ou porque não querem um melão inteiro", argumentou a especialista.

Razões pelas quais você não deve comprar frutas ou vegetais cortados ao meio

O principal problema é que a polpa da fruta fica exposta e pode conter bactérias devido à exposição ao ar por muito tempo.

“Frutas como melão e melancia têm uma proteção natural: a casca, que é especialmente espessa porque crescem no solo. A partir do momento em que são cortadas, os microrganismos começam a proliferar, um processo que pode ser acelerado se a fruta não for manuseada adequadamente. Os microrganismos podem se desenvolver nos campos onde são cultivados, e o manuseio adequado desses alimentos nem sempre é garantido nos supermercados”, disse Nicolau.

A especialista recomendou que seus seguidores evitem comprar alimentos naturais pré-cortados no supermercado para evitar doenças graves. A Agência Espanhola de Segurança Alimentar (AESA) afirmou que as frutas devem ser mantidas em temperatura ambiente abaixo de 25°C por no máximo três horas, mas o local deve ser bem ventilado e protegido da luz solar.

“Armazenar frutas cortadas ao meio em temperatura ambiente por curtos períodos não parece ter influência significativa no desenvolvimento de patógenos de origem alimentar”, explica a agência. No entanto, o armazenamento deve ser imediato e o produto deve ser consumido em um prazo suficientemente curto.

