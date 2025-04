Por que não é seguro para os cães beberem em tigelas coletivas

A- A+

Deixou de ser incomum passear pelas calçadas de pequenas, médias ou grandes cidades e visualizar uma tigelinha de água destinada aos pets, geralmente nas entradas de lojas e restaurantes. Assim, tutores que estão caminhando com seus cães costumam deixar que eles se hidratem nesses espaços, mas antes de permitir o uso da vasilha coletiva, é preciso saber os riscos relacionados a esta prática aparentemente inofensiva.

— Com certeza não é uma prática segura. Além de contaminações cruzadas, outros bichos, como pombas e ratos, podem passar pela tigela. Fora disso, muitos estabelecimentos não se lembram de limpar os itens, resultando em proliferação de diversas bactérias — disse a veterinária Beatriz Queiroz.





Uma das bactérias mais comuns nestes casos é a MRSA (Staphylococcus aureus). Ela causa infecções e se tornou resistente vários antibióticos, como, por exemplo, a meticilina. A resistência aos medicamentos pode fazer a infecção durar mais tempo, ser mais agressiva e se espalhar para outros seres vivos do ambiente de convívio do cão. Também pode causar problemas de pele como furúnculos e até pneumonia.

As tigelas coletivas podem ser um ambiente de contaminação, porque a MRSA pode viver na pele e na mucosa de animais e humanos. Pode ser transferida por meio de objetos e contato com secreções como saliva, pus, sangue, entre outras.

Portanto, segundo a profissional, a prática pode levar um cão a entrar em contato com diversos perigos, incluindo doenças infectocontagiosas, como a leptospirose ou giardia. A primeira, é uma doença causada por uma bactéria chamada leptospira e sua transmissão costuma ocorrer através da urina de animais contaminados, especialmente ratos. Já a segunda, é uma infecção intestinal causa por um protozoário chamado Giardia Lamblia. Sua transmissão acontece quando a pessoa ingere água ou alimentos contaminados com esse parasita, ou entra em contato com fezes contaminadas.

Além dessas doenças, outra enfermidade comum é a tosse dos canis, que pode ser transmitida tanto por vírus, quanto por bactéria. Ela se parece com um engasgo, mas pode causar náuseas, vômitos, espirros, febre, falta de apetite e cansaço em casos mais graves. Na falta de tratamento, é possível que o cão venha a óbito.

— Estas doenças já possuem tratamentos com medicamentos específicos para cada caso. No entanto, são perigosas e podem levar o animal a morte em alguns casos. Por isso, a prevenção segue sendo a melhor opção — explica Beatriz Queiroz.

Então não é aconselhável deixar que seu pet beba água em tigelas coletivas. Mesmo tendo as vacinas em dia e sendo um animal saudável. Mas mesmo sem elas, é preciso possibilitar a hidratação do seu cão.

Como hidratar seu cão na rua sem tigela coletiva

Vale destacar que, os cães dependem da respiração para fazer a homeostase do corpo, isto é, o controle da temperatura corporal. Mas como eles possuem capacidade mais limitada que a humana, dependem da respiração ofegante para regular a temperatura interna, e a água auxilia no processo. Então, a água é importante para a saúde dos cães.

Por isso, veja abaixo alguns conselhos da veterinária Beatriz Queiroz sobre como hidratar seu cão sem usar tigelas coletivas e protegê-lo durante os passeios ao ar livre:

Substitua a tigela coletiva por uma garrafinha própria. Atualmente já existem até garrafas próprias para cães;

Leve o seu cão na rua em horários em que o sol não esteja tão forte, como o começo da manhã e após o pôr do sol. Para saber se o chão está muito quente para o seu pet, coloque o punho fechado no asfalto, se tiver quente para você, estará para o seu animal;

Em caso de dias quentes, se possível, prefira passear longe do asfalto, como praças e parques gramados. O asfalto pode queimar as patas do seu pet e causar desidratação;

Cuidados nas creches e hotéis

Muitos estabelecimentos que trabalham com abundância de animais, como creches e hotéis, costumam utilizar vasilhas coletivas em seus espaços internos. Dessa forma, cabe aos tutores que necessitam desses espaços terem maior atenção com a caderneta de vacinação dos pets. Assim, é possível reduzir o risco de contaminações.

Do mesmo modo, cabe aos responsáveis pelos espaços, a verificação das cadernetas de vacinação de cada animal hospedado. Com isso, é possível apresentar um ambiente mais seguro para todos.

Atenção com a tigela em casa

As tigelas coletivas possuem seus riscos em relação à saúde dos pets, mas em caso de falta dos devidos cuidados, aquelas utilizadas em casa também se tornam perigosas. Então, é preciso ter atenção com alguns hábitos necessários para não transformar seu lar em um local perigoso para seu cão.

— É preciso sempre manter as tigelas de água e comida limpas. Aconselho limpá-las com água quente ou morna e detergente neutro. Também é bom separar uma esponja exclusiva para elas — ensina a especialista.

Além do cuidado com a limpeza, Beatriz Queiroz alerta para necessidade de trocar a água diariamente, se possível, duas vezes ao dia, sempre com água filtrada. O mesmo deve ser feito com a comida.

Ainda é importante manter o animal com a vermifugação correta e em dia, para reduzir os riscos de contaminação. E caso ele tenha acesso à água contaminada, essas práticas poderão reduzir possíveis danos gerados.

