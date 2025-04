Por que não tem missa na Sexta-feira Santa?

A- A+

A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não são celebradas missas. Costuma-se dizer que é um dia de reflexão. A data é marcada pelo respeito e silêncio da comunidade, da coletividade cristã, pela morte e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Neste ano, a data cai no dia 18 de abril.

"Recordamos a condenação, prisão, paixão e morte de Jesus na Cruz. Na Sexta-feira Santa, é o único dia em que a igreja não celebra missa, mas celebra-se, sobriamente, uma ação litúrgica fazendo memória da entrega de Jesus por nós quando recebemos a comunhão nas espécies consagradas no dia anterior", afirma por meio de artigo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Jejum, oração e reflexão

Conforme a tradição cristã, a Sexta-feira Santa é o dia justamente da crucificação e da morte de Jesus Cristo. "Temos a ideia do jejum, ou seja, da privação do prazer, justamente para que se possa ter um olhar para dentro de si mesmo", afirma Oscar D’Ambrosio, crítico e curador de arte.

Trata-se de um dia de oração, no sentido de um entendimento individual e coletivo da importância do sofrimento de Jesus para a salvação da humanidade, já que o sacrifício e a morte de Jesus são exatamente motivos de reflexão para a ressurreição que vai acontecer no domingo de Páscoa.

"A terceira palavra seria a reflexão, ou seja, é um dia de pensar, de meditar, de orar, de perceber a pequenez de cada um de nós perante os grandes mistérios do universo e do grande amor que Deus Pai, por meio de seu filho e pelo Espírito Santo, tem pela humanidade", afirma ele.

Quinta-feira Santa

- Santos óleos - uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias, conforme publicação da CNBB.

- Lava-pés - é um ritual litúrgico realizado, durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor.

Ainda dentro da Semana Santa, o Sábado de Aleluia é um dia de preparação e reflexão, justamente o momento de espera pelo Domingo de Páscoa, que é o dia que marca a ressurreição de Jesus Cristo. Então é um momento, mais uma vez, de pensar sobre o sentido da vida dentro dessa perspectiva cristã.

Tradição cristã relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo

A Semana Santa, como um todo, representa justamente uma forma de os cristãos lembrarem a última semana da vida de Jesus, desde a entrada em Jerusalém, que tem início com o Domingo de Ramos, lembrado no domingo passado, 13, quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um burro, símbolo da humildade, até o Domingo de Páscoa, que é o domingo justamente da ressurreição de Jesus Cristo, mostrando aos seres humanos a possibilidade da redenção e da purificação do corpo e da alma. Neste ano a Páscoa será celebrada em 20 de abril, próximo domingo.



