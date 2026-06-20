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mensagem falsa Por que nem todos receberam falso alerta? Defesa Civil ainda não sabe explicar falha Uma das possíveis razões é a desativação do sistema de alertas por volta de 1h30, após o envio do 'Alerta Extremo'

A mensagem falsa de "Alerta Extremo" que despertou moradores de diversas regiões do país na madrugada deste sábado (20) não chegou a todos os celulares do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, usuários relataram experiências distintas: enquanto alguns foram acordados pelo som estridente da notificação, outros afirmaram não ter recebido qualquer aviso. A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que não sabe explicar por que o alerta alcançou apenas parte da população.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro (SEDEC-RJ) esclareceu que não existia qualquer situação de risco relacionada a desastres naturais que justificasse a emissão de alerta para a população fluminense. A defesa do munícipio também confirmou, via nota oficial, que o alerta não partiu dos sistemas do órgão.

Em nota oficial, a Defesa Civil Nacional afirmou que o alerta foi ordenado remotamente por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. O comunicado acrescenta que a principal hipótese é a de um ataque hacker e que a Polícia Federal será acionada para investigar o caso.



Apesar de a Defesa Civil ainda não ter explicado o motivo da falha, uma das possíveis razões é a desativação do sistema de alertas. Segundo nota do órgão, a plataforma foi desativada por volta de 1h30, após o envio do alerta extremo.

Em publicações nas redes sociais, usuários relataram diferentes experiências com o alerta. Internautas afirmaram, por exemplo, não terem recebido a notificação apesar de estarem na cidade, enquanto outros disseram que apenas parte de pessoas no mesmo local foi avisada.

Confira alguns dos relatos:

Uma das hipóteses levantadas por usuários do X é a de que o sistema Cell Broadcast, usado para emitir alertas deste tipo, funciona como uma transmissão geral pelas antenas de telefonia, enviando a mensagem simultaneamente para todos os aparelhos conectados dentro de uma determinada área de cobertura, sem seleção individual de destinatários.

Também em relatos nas redes sociais, internautas afirmaram que o alcance desigual do alerta gerou dúvidas sobre o funcionamento do sistema em situações reais de emergência

O que dizia o alerta?

A mensagem chegou aos usuários com o nível de “Alerta Extremo”, categoria reservada para situações de grave risco à população e que costuma ser utilizada para avisar sobre eventos como enchentes, deslizamentos, tempestades severas e outros desastres naturais. Em vez de informações sobre uma ameaça iminente, porém, o texto trazia apenas a palavra “misantropia” — em alguns aparelhos escrita como “misantropi4” — o que gerou estranheza entre quem recebeu a notificação.

Segundo a própria Defesa Civil Nacional, “misantropia” significa “ódio à humanidade”. O termo, no entanto, não possui qualquer relação com o sistema de alertas ou com protocolos de proteção e defesa civil, o que reforçou a suspeita de que o conteúdo tenha sido inserido por um invasor.

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