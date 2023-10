A- A+

COMPORTAMENTO Por que nos sentimos mais feios nas reuniões virtuais? Saiba como proteger sua autoestima Estudos mostram que as mulheres são as mais afetadas pela era das videochamada

É provável que você já tenha participado de uma reunião online e, ao invés de se concentrar no que seus colegas estavam dizendo, se pegou olhando para seu próprio rosto no canto da tela. Nestas horas, vem à mente pensamentos sobre sua aparência e questionamentos sobre se alguém notou a espinha na ponta do seu nariz. Mas por que isso acontece com tanta frequência?

A era das videochamadas trouxe consequências graves para a autoestima das pessoas, especialmente para as mulheres. Estudos mostram que quanto mais tempo elas passam em reuniões online, menos satisfeitas ficam com a sua aparência. Além disso, os cirurgiões plásticos observaram um aumento de 150% na demanda por alguns procedimentos faciais desde 2019, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos . E especialistas associaram a crescente popularidade dos 'retoques' à nova cultura da videoconferência.

De acordo com pesquisadores da Universidade do Colorado, nos EUA, o sentimento de estar feito se deve, primeiramente, pela simples presença do rosto na tela por longos períodos de tempo, forçando as pessoas a focarem nele e detectar "defeitos", conforme explicou Emily Hemendinger, professora assistente de psiquiatria da universidade, ao site de cultura científica, The Conversation.

Estudiosos da Universidade Witchita, também nos EUA, rastrearam o olhar e a atenção de um pequeno grupo de voluntários durante ligações do Zoom. Eles descobriram que, em média, os participantes se concentraram na pessoa que estava falando durante três quartos da chamada, cedendo a várias distrações durante o resto do tempo.

As mulheres, no entanto, eram mais propensas a passar o tempo distraído olhando para si mesmas . Os resultados mostraram que algumas participantes focaram em suas próprias imagens durante 20% da chamada.

Outros estudos mostraram que as mulheres são mais propensas a sofrer de exaustão do Zoom do que os homens, o que os especialistas dizem ser devido ao seu foco na exibição da autoimagem. Soma-se a isso o impacto de um conceito conhecido como “efeito holofote”.

— As pessoas que conversam por vídeo têm dificuldade em determinar para onde os outros usuários estão olhando. Isso nos faz superestimar a quantidade de tempo que os outros gastam julgando nossa aparência e pode levar a mais ansiedade e aos indivíduos acreditarem que outras pessoas estão avaliando sua aparência durante uma videochamada — diz a professora Hemendinger.

Como proteger a autoestima nas videochamadas?

. Tenha a intenção de se concentrar no que as outras pessoas estão dizendo em uma videoconferência, em vez de olhar para o seu próprio rosto.

. Ao visualizar você e seus colegas em vídeos e mídias sociais tente focar na pessoa como um todo e não como partes de um corpo.

. Pesquisas mostram que reduzir o uso das mídias sociais em 50% pode melhorar a satisfação com a aparência tanto em adolescentes quanto em adultos.

