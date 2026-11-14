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SAÚDE Por que o coração nunca desenvolve câncer? Entenda Descoberta pode abrir caminho para novos tratamentos contra uma ampla gama de tipos de câncer

O coração é o único órgão que parece estar amplamente protegido contra o câncer – e até recentemente os cientistas não sabiam porquê. Mas um novo estudo, realizado por pesquisadores italianos, parece ter resolvido esse enigma.

Cientistas da Universidade de Trieste descobriram que as células cancerígenas não conseguem sobreviver à enorme força mecânica que incide sobre elas em um órgão que se contrai e expande até 100 mil vezes por dia. Ou seja, o impacto constante da ação de bombeamento do coração impede que as células tumorais cresçam antes que tenham a chance de se estabelecer.

Para testar a teoria, a equipe injetou células cancerígenas humanas em ratos com corações geneticamente modificados para bombear sangue a uma fração da taxa normal. Os resultados, recentemente publicados na renomada revista científica Science demonstraram que, quando a carga mecânica do coração — ou a frequência de bombeamento — era reduzida drasticamente, as células cancerígenas começavam a proliferar.

Quando o coração voltava a funcionar normalmente, elas morriam. Mas não se trata simplesmente de as células cancerígenas serem 'esmagadas'. A ação de bombeamento parece ativar um outro mecanismo nas eventuais células cancerosas que surjam no coração, impedindo-as de proliferar.

O bombeamento estimula a produção de uma proteína chamada Nesprin-2, que transmite um sinal ao núcleo da célula cancerosa, orientando-a a parar de se reproduzir, uma vez que o ambiente não é adequado. Contudo, quando o coração parava de bombear — ou bombeava em um ritmo muito mais lento —, essa proteína não era produzida.

"Isso sugere que o ambiente cardíaco é desfavorável às células tumorais, em parte porque sua atividade mecânica contínua limita fisicamente a expansão dessas células", diz a líder da pesquisa, Serena Zacchigna, professora de biologia molecular.

Agora, a equipe está investigando o desenvolvimento de um dispositivo médico vestível para tratar outros tipos de câncer – como câncer de pele ou de mama – exercendo uma carga mecânica semelhante no local do tumor para tentar suprimir o crescimento de células malignas.

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