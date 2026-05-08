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caso eliza samudio Por que o ex-goleiro Bruno foi preso novamente? Veja aqui Ele foi localizado pela Polícia Militar em São Padro D'Aldeia, na Região dos Lagos do Rio

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza foi condenado a 22 anos pelo assassinato de Eliza Samudio e cumpria a pena em liberdade condicional desde 2023. Mas, em março deste ano, teve um novo mandado de prisão expedido. Isso porque a Vara de Execuções Penais (VEP) entendeu ele descumpriu uma das condições da condicional. Bruno foi preso, nesta quinta-feira, pela Polícia Militar do Rio, na Região dos Lagos.

A nova decisão judicial afirma que, no dia 15 de fevereiro último, Bruno viajou para o Acre sem autorização judicial, para jogar pelo Vasco-AC. A Justiça havia proibido do ex-goleiro de deixar o estado do Rio. Agora, ele volta para o regime semiaberto — quando o detento tem a possibilidade de deixar o presídio para trabalhar e estudar.

Por onde Bruno passou

Bruno foi preso em 7 de julho de 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio. Em 8 de março de 2013 ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O ex-jogador foi levado, inicialmente, para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais.

No ano seguinte, Bruno foi transferido para a Penitenciária de Francisco Sá (MG). Em 2018, o ex-jogador foi levado para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), em Varginha (MG). A progressão para o regime semiaberto ocorreu em 2019.

Viagem à força e morte

Eliza desapareceu em junho de 2010, aos 25 anos. Ela e o filho, Bruninho, então com 4 meses, foram levados à força do Rio para o sítio de Bruno em Esmeraldas (MG), e mantidos reféns. O transporte foi feito por Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, amigo de infância do ex-goleiro, e um primo de Bruno, que era menor de idade na época.

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Em 10 de junho, Macarrão e o primo de Bruno levaram a modelo para a casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, no município de Vespasiano, também na Região Metropolitana de BH. No local, Eliza foi asfixiada por Bola, que sumiu com o corpo. Bruninho foi encontrado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, ainda na Região Metropolitana de BH.

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