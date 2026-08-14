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SAÚDE Por que o leite pode ser um ótimo aliado no pós-treino? Uma revisão realizada com mais de 82 pesquisas, publicada na revista científica Nutrients, mostra que o segredo está na composição da bebida

Uma revisão realizada com mais de 82 pesquisas, publicada na revista científica Nutrients, mostra que o leite pode ser um ótimo alimento pós-treino, visto que ele aumenta a sensação de saciedade e reduz a ingestão de calorias na refeição seguinte.

A composição da bebida ajuda a explicar esses mecanismos envolvidos no controle do apetite. O alimento é rico em proteínas e minerais, como cálcio, fósforo e potássio. O soro dele também é rapidamente digerido e absorvido, o que promove o aumento das concentrações de aminoácidos, que, consequentemente, ajudam a formar as proteínas.

Ele contém mais de 100 nutrientes e substâncias bioativas organizadas em uma estrutura física única. Essa estrutura influencia a forma como os nutrientes são digeridos e absorvidos, como o açúcar no sangue reage após uma refeição, como as gorduras afetam o colesterol e como o microbioma intestinal responde.

O leite contém proteínas do soro do leite e caseína, que estimulam o crescimento muscular. É por isso que o leite e o achocolatado são populares entre aqueles que buscam ganhar massa muscular.

O alimento fornece carboidratos, que repõem os estoques musculares de glicogênio, a forma de armazenamento de glicose que seu corpo usa como energia durante treinos intensos. Pesquisas mostram que beber leite após o exercício aumenta o crescimento muscular, reduz a dor e os danos musculares induzidos pelo exercício e reidrata os músculos tão eficazmente quanto (ou até melhor do que) as bebidas de recuperação comerciais.

Combinar leite com proteínas em pó, como a proteína do soro do leite ou proteínas vegetais, pode estimular o crescimento muscular, aumentar a força e auxiliar na reparação muscular após o exercício.

O processo parece estimular a secreção de hormônios relacionados à saciedade, sobretudo GLP-1 e PYY, além de contribuir para a redução da grelina, hormônio associado à fome.

Os pesquisadores, porém, afirmam que são necessários mais estudos para comprovar os resultados em relação ao controle de peso e que há limitações na pesquisa.

Outro estudo, realizado por pesquisadores da Universidade Edith Cowan, mostra que o consumo regular de leite está associado a ossos mais fortes e menor risco de fraturas, com algumas evidências apontando para uma redução de até 43% entre pessoas que bebem de uma a duas xícaras por dia.

Shakes com leite

Misturar whey protein com leite irá aumentar ainda mais o teor de proteína da bebida, já que uma xícara de leite contém cerca de 8 gramas de proteína. Outro benefício de usar leite para fazer shakes de proteína é que o leite confere aos shakes uma textura mais cremosa do que a água, o que pode torná-los mais apetitosos.

Pessoas que não bebem leite de vaca, mas querem outra opção além de água, podem recorrer aos leites vegetais, como de amêndoa, soja, aveia ou castanhas. Eles podem dar ao shake proteico uma textura cremosa e fornecer nutrientes adicionais.

Por exemplo, o leite de soja contém 9 gramas de proteína por xícara, o que é mais do que o encontrado na mesma porção de leite de vaca. Isso torna a bebida uma boa opção para pessoas em dietas à base de plantas que desejam adicionar proteína extra aos seus shakes. Já os leites de amêndoa e castanha de caju, são pobres em proteína, mas podem fornecer uma textura cremosa aos shakes proteicos.

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