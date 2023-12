A- A+

Corpo humano Por que o pênis encolhe quando faz frio? Entenda Resposta fisiológica do corpo tenta evitar o congelamento do órgão

Tamanho ser — ou não — documento é subjetivo, mas é certo que pode ser um bom indicador de temperatura. Isso porque o órgão genital masculino, assim como demais extremidades do corpo, é suscetível ao frio, e basta a temperatura cair para as respostas fisiológicas começarem a ser percebidas. Mas por que o pênis, em específico, encolhe?

Quando exposto ao frio, o corpo humano responde direcionando o sangue para os órgãos vitais, estreitando os vasos sanguíneos e retardando o fluxo para a “periferia” (como mãos, pés, orelhas, nariz, lábios e o pênis). Assim, quanto menor a temperatura, maior será a reação a fim de manter a pessoa viva, de acordo com a NHS, o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra.

Em artigo publicado no site especializado “The Conversation”, Adam Taylor, professor e diretor do Centro de Aprendizagem de Anatomia Clínica da Universidade de Lancaster, explica que o pênis conta com uma ferramenta extra para aumentar a temperatura, que é justamente reduzir de tamanho para ficar mais próximo do corpo e evitar o eventual congelamento.

Essa “carta na manga” do órgão é possível pois o pênis não é feito de músculos, mas, sim, de uma série de tubos “que mais parecem uma esponja com espaços dentro deles”. Por isso, são mais sensíveis e precisam de uma resposta maior em relação às demais extremidades do corpo.

— Quando as temperaturas sobem acima de 50°C e abaixo de 0°C, ocorrem danos nos tecidos, a extensão e o extremo da temperatura estão ligados à probabilidade de danos duradouros — conta Taylor.

Camadas extras ‘lá embaixo’ não são recomendadas

Em situações extremas, como a que aconteceu com o esquiador Calle Halfvarsson, os especialistas não recomendam camadas extras de pano na região genital, pois o suor produzido pelo corpo pode ser retido e a área ficar ainda mais fria.

Calle Halfvarsson é um esquiador sueco que compete na categoria cross-country do esporte. No último final de semana, durante uma competição em Ruka, na Finlândia, ele ficou em 18º lugar, mas vivenciou uma experiência que ficou mais conhecida que o ganhador do torneio: sob uma temperatura de -15º C, seu pênis congelou.

O atleta mal conseguiu expressar em palavras a forte dor que sentiu. Ele teve que ficar dez minutos se aquecendo para tentar reverter o quadro do seu órgão genital.

— Congelei o meu pênis. Sério — afirmou, incrédulo, o atleta ao jornal sueco “Expressen". — Dói muito, é terrível. É uma sorte já ter meu segundo filho, porque isso vai ser difícil no futuro se eu continuar assim — brincou.

O local da competição fica dentro do Círculo Polar Ártico, mas, apesar das condições extremas, o acontecimento não é inédito. Remi Lindholm, finlandês que também é esquiador cross-country, já precisou de tratamento no pênis durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Os competidores costumam usar trajes muito justos e finos, já que o suor pode até congelar e deixar as coisas ainda mais complicadas.

