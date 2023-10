A- A+

Nobel Por que o Prêmio da Paz é o único Nobel não realizado na Suécia Prêmio é entregue em dezembro, numa cerimônia na Noruega, com a presença do rei e da rainha do país

O tão esperado Prêmio Nobel da Paz, ponto-chave da temporada do Nobel, será anunciado nesta sexta-feira, tem uma curiosidade: não há uma cerimônia de entrega do Nobel, mas duas. Enquanto o Nobel da Paz é entregue em Oslo, capital da Noruega, na presença do rei e da rainha do país, os outros prêmios são entregues em Estocolmo, na Suécia.

A divisão da cerimônia entre Oslo e Estocolmo foi estabelecida por Alfred Nobel em seu testamento, assim como a própria criação do prêmio. Quando Nobel estava vivo, existia uma união entre Suécia e Noruega. Mas, como a Suécia era um país militarizado e a Noruega não, acredita-se que isso tenha levado Nobel a determinar que o Prêmio da Paz fosse concedido na capital norueguesa, e não na sueca.

O prêmio é de responsabilidade da Fundação Nobel, e os vencedores de cada categoria recebem um diploma, uma medalha de ouro de 18 quilates, além de um valor em dinheiro. Este ano, a Fundação Nobel anunciou que os vencedores do Prêmio Nobel passarão a receber 11 milhões de coroas suecas, e não 10 milhões, como nos anos anteriores, o equivalente a R$ 4,8 milhões.

Os indicados que não forem premiados só podem ter seus nomes revelados oficialmente após 50 anos. Até 2022, o Nobel da Paz foi concedido a 110 pessoas e 27 organizações. Até hoje, 18 mulheres ganharam o prêmio, mais do que qualquer outra categoria.

Outra curiosidade: após 1974, a Fundação Nobel passou a proibir a indicação póstuma, mas permite até hoje que pessoas que foram anunciadas e morrerem antes da cerimônia possam ser laureadas.

