Por que o tempo nublado faz com que você se sinta tão lento?

Costumo me sentir mais cansado do que o normal quando o tempo está nublado ou chuvoso. Por quê? Se você se sente cansado em um dia nublado, pode ser por vários motivos, dizem os especialistas. Talvez seja porque você está em casa, relaxando, e não tão ativo quanto de costume. Ou talvez a mudança na pressão atmosférica esteja causando dor de cabeça ou outras dores.

Alfred J. Lewy, professor emérito de psiquiatria na Oregon Health & Science University, diz que pode haver algo mais acontecendo no seu corpo que os especialistas não entendem completamente. A verdade é que os cientistas não sabem como — ou mesmo se — mudanças climáticas diárias, como um dia nublado ocasional, podem influenciar os níveis de energia.

— É uma bagunça estudar isso — disse Kelly Rohan, professora de ciências psicológicas e psicóloga clínica na Universidade de Vermont. A pesquisa sobre o tema também é escassa.

Nem todos reagem da mesma forma ao clima, disseram os especialistas. Algumas pessoas odeiam a chuva ou são especialmente sensíveis à falta de luz solar, enquanto outras não suportam um dia escaldante de verão.





— Gostaríamos de dizer que há uma resposta fácil, mas não há — disse Paul H. Desan, psiquiatra e diretor da Clínica de Pesquisa de Depressão de Inverno da Faculdade de Medicina de Yale.

As melhores pesquisas tentaram descobrir como certos aspectos de um dia — como a temperatura ou a pressão atmosférica, ou o quão ensolarado, nublado ou chuvoso está — podem afetar seu humor, controlando outros fatores, como a estação do ano e quanto tempo você passa ao ar livre. A maioria desses estudos não mediu apenas os níveis de energia, disse Rohan, mas avaliou o humor perguntando às pessoas como elas estão se sentindo, bem como o quão ativas ou alertas estão.

A interpretação de Rohan sobre essa pesquisa é que, para a maioria das pessoas, a influência do clima no humor diário é "inexistente ou muito sutil".

Em um estudo de 2010 com mais de 14.000 pessoas na Holanda, por exemplo, pesquisadores concluíram que as condições climáticas não estavam associadas ao mau humor. E um estudo de 2008 com mais de 1.200 pessoas na Alemanha descobriu que o efeito médio do clima no humor era pequeno e que tanto dias ensolarados quanto chuvosos estavam associados ao cansaço.

— Em geral, seu estresse diário, como o de relacionamentos ou trabalho, provavelmente afetará seu humor muito mais do que a previsão do tempo — afirmou Rohan.

Sentimentos fugazes de letargia não devem ser confundidos com transtorno afetivo sazonal, ou TAS, disseram os especialistas. O TAS é um tipo de depressão que afeta cerca de 5% dos adultos nos Estados Unidos — é mais comum entre mulheres do que entre homens e tende a ser hereditário. Normalmente, o TAS surge no outono ou inverno e persiste, independentemente das flutuações climáticas diárias, antes de finalmente desaparecer na primavera. (Embora você também possa sentir TAS durante os meses de primavera e verão.)

No inverno, o que desencadeia o TAS não são os dias nublados, mas os dias mais curtos que fazem com que o sol nasça mais tarde do que na primavera ou no verão.

— Você tem luz suficiente em um dia nublado para tratar a depressão de inverno, mas não é na hora certa — disse Lewy, especialista em distúrbios do relógio biológico.

Para a maioria das pessoas, a terapia de luz brilhante usada para o transtorno afetivo sazonal deve ser realizada nas primeiras horas da manhã; quanto mais perto da hora de acordar, melhor, acrescentou.

Também pode ser tentador supor que a melatonina, um hormônio que ajuda a induzir o sono, possa contribuir para a sensação de lentidão em um dia nublado, porque é produzida à noite e está associada à escuridão.

— A melatonina é sempre desligada pelo relógio biológico pela manhã, mesmo na ausência de luz — disse o especialista, portanto, o hormônio não desempenha um papel na fadiga diurna.

Se você se sente cansado em dias nublados ocasionais, pode ser útil se concentrar em descansar mais à noite e incorporar mais estratégias de geração de energia ao seu dia, como fazer pausas para se movimentar ou se concentrar na comida. Pode ser o estímulo que você procura.

