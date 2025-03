A- A+

CORPO HUMANO Por que o xixi cheira a enxofre quando comemos espargos? Médico explica Mesmo com essa característica curiosa, o alimento faz bem a saúde

O aspargo é um vegetal que muitas pessoas escolhem todos os dias, especialmente quando se trata de acompanhar pratos de carne fina. Embora sejam conhecidas por serem baixas em calorias e terem um sabor excepcional, poucas pessoas levam em consideração a quantidade de nutrientes que elas fornecem ao corpo.

Também contém fibras, o que a torna uma ótima aliada na hora de melhorar o trânsito intestinal, e é diurética, o que ajuda a eliminar toxinas.

Por isso, o médico Manuel Viso, compartilhou um vídeo em sua conta do TikTok, no qual explica quais são os efeitos que o consumo de aspargos tem no organismo e se é ou não aconselhável incluí-los na dieta diária.

Primeiramente, o profissional de saúde confirmou que toda vez que se consome aspargos, é normal que a urina tenha um cheiro particular. Como ele esclarece em seu vídeo, essa não é apenas uma impressão, mas tem uma explicação científica.

"Os aspargos possuem ácido asparagúsico, uma substância que, quando metabolizada, se transforma em compostos voláteis de enxofre. Como metanotiol ou também dimetilsulfeto. Esses compostos realmente cheiram e cheiram mal como ovos podres ou repolho fermentado. Ele então esclareceu que pode não ser possível que todos percebam o cheiro dos aspargos, já que apenas 40% da população consegue fazê-lo. Os 40% são pessoas que têm uma variante genética que lhes permite perceber o odor da urina ao comer aspargos", explica.

No entanto, longe de desaconselhar o consumo de aspargos, Viso garante que eles são muito bons para a saúde e que os odores não devem desviar a atenção dos incríveis benefícios que esse vegetal traz.

"Além do cheiro, os aspargos são muito bons para a saúde. Eles têm folatos, vitamina K, antioxidantes, entre outras propriedades. Não deixe que os efeitos colaterais te assustem", conclui.

Os aspargos também fornecem vitaminas C e E, que contribuem para um melhor funcionamento do sistema imunológico. Outro ponto é que são muito versáteis, pois podem ser preparados cozidos, grelhados, mexidos com ovos ou em ensopados.

Eles também são um grande aliado na hora de controlar o peso, já que são muito baixos em calorias e, graças ao seu alto teor de fibras, proporcionam saciedade.

Qual é o valor nutricional dos aspargos?

Segundo um estudo da Fundação Espanhola de Nutrição, 100 gramas de aspargos fornecem:

Calorias: 20

Sódio: 2 mg

Colesterol: 0 mg

Gorduras: 0,1 gr

Carboidratos: 3,9 gr

Proteínas: 2,7 gr

Fibra: 1,5 gr

Água: 94,8 gr

Cálcio: 22 mg

Magnésio: 11 mg

Potássio: 207 mg

Fósforo: 59 mg

Zinco: 0,3 mg

