Por que olhar para o sol ajuda a espirrar?

A- A+

Por que algumas pessoas espirram ao sair de um ambiente escuro para outro com maior iluminação? A reação curiosa, que é nomeada "reflexo do espirro fótico", tem uma explicação surpreendente. Ainda que a maioria dos espirros sejam causados por agentes infecciosos ou alergias, por trás deste caso específico está a Síndrome de explosão helio-oftálmica autossômica dominante, ou Síndrome ACHOO, responsável por causar espirros em ambientes ensolarados.

Como surge a Síndrome ACHOO?

Já foi apontado por cientistas da Califórnia, em uma pesquisa publicada na revista PLOS Genetics, que os genes rs10427255, próximo a ZEB2, e rs11856995, próximo a NR2F2, possivelmente estão envolvidos na Síndrome ACHOO.

No entanto, outros especialistas explicam que é possível que pessoas com esse genótipo tenham uma irregularidade no nervo trigêmeo, o quinto e maior dentre os nervos presente no crânio. Ele é o responsável pelas sensações no rosto, mas também capta qualquer irritação dentro das narinas e provoca um espirro em resposta.

Em um estudo publicado na revista Europe MC, a médica e pesquisadora Laura Dean, do Instituto Nacional de Informações Biotecnológicas dos EUA, estima que a condição está presente nos genes de uma a cada quatro pessoas.

A ressaca tem ressaca? Por que os efeitos de algumas bebedeiras se estendem por mais de um dia

"Cerca de um em cada quatro indivíduos que já têm uma sensação de formigamento no nariz espirra em resposta à luz solar, mas o espirro fótico 'puro' é muito menos comum", escreve a autora.

Como é feito o diagnóstico?

Para saber se você é parte do grupo da população afetado pela ACHOO basta sentir uma “sensação de formigamento”, seguida de espirros em resposta a uma iluminação forte. Essa é a manifestação principal da síndrome, que não apresente efeitos negativos, além da imprevisibilidade dos espirros a depender da exposição à luz.

"Não é uma doença. Algumas pessoas acham isso irritante, mas outras gostam até certo ponto. Eles afirmam que isso os ajuda a espirrar" diz o neurologista e geneticista humano Louis Ptáček, da Universidade da Califórnia, nos EUA, ao jornal americano PBS NewsHour.

Espirrar faz bem?

Seja pela Síndrome ACHOO ou por espirros comuns, combatendo a entrada de microrganismos e poeira, o espirro é considerado uma resposta do corpo positiva. O resultado após um espirro é uma limpeza quase total das narinas e folículos que revestem a entrada dos dutos nasais. Ou seja, ela funciona como um mecanismo de defesa do organismo.

Veja também

saúde Câncer de colo de útero: 21,4% fazem rastreamento fora da idade