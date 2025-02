Por que os gatos seguem algumas pessoas mais do que outras?

A- A+

Os gatos são animais que adoram interagir com o ambiente. Eles ainda preservam um dos instintos selvagens que os caracteriza: a curiosidade. Eles estão sempre dispostos a aprender e abordar tudo o que é desconhecido, mas quando se trata de laços com humanos, os felinos tendem a ser seletivos em certos casos.

Se você tem um gato em casa, pode perceber que ele é mais amigável com algumas pessoas do que com outras. Isso é normal. Em primeiro lugar, e tal como os cães, eles são frequentemente atraídos por indivíduos devido a fatores externos com os quais se sentem confortáveis. Muitos especialistas apontam que isso não tem nada a ver com “uma percepção da personalidade” do sujeito, mas sim com outras questões.





Esses animais são extremamente perceptivos aos sinais sutis que os humanos podem emitir, desde a tensão muscular, o aumento do tom de voz e até mesmo o comportamento com objetos no ambiente. Se um sujeito faz um gesto de agressão, o felino provavelmente se sentirá ameaçado e em alerta.

Os gatos compartilham o mesmo espaço com os humanos há 12 mil anos, desde sua domesticação, o que lhes permitiu aprender sobre seus comportamentos. Antigamente eles viviam com uma comunidade muito maior e hoje com um pequeno grupo familiar, que às vezes escolhe um membro em particular para permanecer sempre ao lado.

Segundo o site inglês The Dog People, os gatos sentem afinidade com tutores e pessoas da família que os fazem se sentir seguros. Graças à sua sólida memória de longo prazo, eles conseguem distinguir entre tipos de indivíduos e quem os lembra de indivíduos que foram agressivos com eles. É por isso que eles sabem com quem gastar seu tempo.

Como saber se você é o favorito do seu gato?

Alinhado a isso, a veterinária e fundadora da Cat Behavior Solutions, Molly DeVoss, desenvolveu um guia para identificar os sinais que um felino apresenta quando prefere um indivíduo.

Cabeçada: quando ele bate forte em suas mãos, pernas ou braços, isso significa que ele precisa ficar perto de você.

Marcação de cheiro: os gatos têm glândulas odoríferas por todo o corpo. Quando eles esfregam os pés e as pernas um do outro, eles criam um perfil de cheiro compartilhado, o que fortalece o vínculo.

Higiene: quando seu gato lambe seu rosto ou pelo, é um gesto de afeição.

Esfregar os dentes: alguns felinos querem marcar você com seu cheiro e, para isso, optam por morder você suavemente, esfregando a boca e a saliva em você.

Surpresas: alguns gatos trazem brinquedos e presentes para sua pessoa favorita. Esta é uma forma de agradecer pelo amor e cuidado dedicado a eles.

Mostrar a barriga: quando os gatos mostram a barriga e rolam no chão, eles estão exibindo seu lado mais vulnerável, o que reafirma sua profunda confiança em você.

Companhia leal: se seu animal de estimação segue você pela casa e dorme com você, é o sinal mais claro de que ele escolheu você como sua pessoa favorita e não vai deixar você se afastar dele por nenhum motivo.

Por fim, o especialista enfatizou que os gatos preferem uma presença reconfortante, padrões consistentes e movimentos previsíveis que demonstrem uma linguagem corporal acolhedora e amigável. Isso explica por que em muitos casos eles escolhem parentes próximos e amigos em vez de outros.

