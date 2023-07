Por que os mosquitos gostam tanto de mim? Estudos desvendam um dos maiores mistérios da ciência

A- A+

Os mosquitos são atraídos por todas as pessoas, afirma Christopher Potter, professor associado de neurociência na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. No entanto, se você se vê afastando-os com mais frequência do que as pessoas ao seu redor, é possível que você seja uma das pessoas azaradas que são inerentemente mais tentadoras para os mosquitos.

Não há uma única razão definitiva pela qual algumas pessoas são mais picadas do que outras, em parte porque é um problema desafiador para os cientistas estudarem.

Mas os especialistas identificaram duas categorias principais de fatores que nos tornam mais atraentes para os mosquitos: aspectos biológicos que não podemos mudar e comportamentos que podemos.

Aspectos biológicos

Entre o primeiro grupo de fatores, o cheiro é o mais importante. Dezenas de moléculas diversas distribuídas por todo o seu corpo se juntam para criar o seu odor único.

— É como morangos. Não há um único odor em um morango que lhe dê aquele cheiro — explica Potter — É uma combinação de uma dúzia de odores que se juntam.

E é provável que essa mistura distintiva de compostos químicos seja o que atrai os mosquitos, ele diz.

Também é possível que algumas pessoas emitam mais do odor que os mosquitos gostam, afirma Lindy McBride, professora associada de ecologia, biologia evolutiva e neurociência na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.

Isso não significa que alguém que seja particularmente perfumado para os humanos será sempre alvo de mosquitos — os mosquitos são sensíveis a diferentes tipos de odores, até mesmo aqueles que os humanos não conseguem detectar, segundo McBride. Por exemplo, ela diz que os mosquitos adoram o odor do antebraço, e ninguém nunca pensa nos braços como sendo cheirosos"

Os mosquitos são atraídos pelo sebo, uma substância cerosa e oleosa na pele que a protege da secura e contém moléculas que contribuem para o seu odor.

O tipo sanguíneo também pode ser importante, de acordo com Christopher Bazzoli, médico de emergência na Clínica Cleveland, nos Estados Unidos, que se especializa em medicina selvagem. Os mosquitos parecem se inclinar para pessoas com sangue tipo O, segundo ele, por razões que os pesquisadores ainda não descobriram.

O padrão individual de como você respira — o que Bazzoli chamou de "assinatura respiratória" — também desempenha um papel. Os mosquitos buscam dióxido de carbono (o que em parte explica por que eles são tão bons em nos encontrar), e quanto mais exalamos, mais dióxido de carbono enviamos para o ar, convidando os insetos para perto de nós.

Seu comportamento

Também existem os fatores que dependem mais de como você age ao longo do dia.

Se você fizer exercícios vigorosos ao ar livre, pode respirar com mais intensidade e exalar mais dióxido de carbono, o que pode atrair mosquitos, afirma Potter.

O suor também envia um sinal poderoso para os mosquitos, diz McBride — especialmente o suor que permaneceu por algumas horas, misturando-se com as bactérias em nossa pele.

E se você tomou algumas cervejas na praia ou caipirinhas, também pode emitir um pouco de álcool no seu suor, segundo Bazzoli, o que pode atrair mosquitos. Além disso, o álcool pode alterar a composição química do seu odor corporal, diz ele, o que pode atrair os mosquitos.

Como afastar os mosquitos

Existem algumas estratégias baseadas em evidências para mantê-los longe.

Alguns produtos de cuidados pessoais com fragrância, como certos perfumes, sabonetes e loções perfumadas (incluindo protetores solares), podem atrair os mosquitos, diz Bazzoli. Portanto, se você estiver passando tempo ao ar livre quando os mosquitos estiverem presentes, tente usar produtos sem fragrância e considere evitar completamente o perfume.

Certas cores de roupas, como preto e azul escuro, podem atrair mosquitos, acrescenta ele. Pesquisas também sugerem que os mosquitos são atraídos por cores fortes como laranja e vermelho. Use cores mais claras, diz Dr. Bazzoli; e se quiser ser especialmente cuidadoso, use roupas de manga longa e calças. Para proteção adicional, você também pode obter roupas tratadas com permetrina, um inseticida que mata mosquitos ao contato, segundo o médico.

Vários repelentes de insetos podem ajudar a afastar os mosquitos, em parte ao mascarar efetivamente o cheiro da sua pele, diz Potter.

Também existem eletrônicos e gadgets, como luzes de corda especializadas ou equipamentos da empresa Thermacell, que podem ajudar a afastar os mosquitos do espaço ao seu redor.

Ou você pode experimentar uma dica simples recomendada por McBride: pegue um ventilador e aponte-o debaixo de uma mesa (já que os mosquitos adoram ficar perto do chão e picar nossos pés, diz ela). Por mais indestrutíveis — e infinitamente irritantes — que os mosquitos pareçam, eles têm dificuldade em uma brisa, segundo ela.

— Eles não são bons voadores — ela diz.

Veja também

crime Polícia Federal combate financiadores de garimpo ilegal em Roraima