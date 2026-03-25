Por que os mosquitos te escolhem? Novo estudo identifica padrões dos insetos ao buscarem humanos
Pesquisa revela que combinação de sinais como CO e cores escuras orienta o voo dos insetos e pode ajudar no desenvolvimento de novas estratégias de controle
Um estudo publicado na revista científica Science Advances identificou que o comportamento de voo dos mosquitos ao buscar humanos não é aleatório, como se pensava. A pesquisa mostra que esses insetos seguem padrões previsíveis, guiados por estímulos específicos do ambiente, o que abre caminho para estratégias mais eficazes no combate a doenças transmitidas por eles, como malária, dengue e febre amarela.
Para chegar aos resultados, os cientistas utilizaram um sistema de rastreamento tridimensional por infravermelho capaz de registrar, com precisão, a posição e a velocidade dos mosquitos em tempo real.
A partir de milhões de dados coletados, foi desenvolvido um modelo matemático baseado em “aprendizado bayesiano”, capaz de prever como os insetos reagem a diferentes estímulos.
Leia também
• Mamíferos não podem ser clonados indefinidamente, revela estudo
• Ter muitos ou poucos filhos pode diminuir longevidade, diz estudo; saiba qual é o número ideal
• Por que quase todo mundo tem olhos castanhos? Estudo explica como a genética define cores
Um dos experimentos utilizado envolveu um voluntário usando uma roupa dividida entre duas cores: metade branca e metade preta. Mesmo com a emissão de CO e odores sendo idêntica nos dois lados do corpo, os mosquitos se concentraram majoritariamente na região escura.
Preferência por superfícies escuras orienta aproximação
O resultado indica que os insetos utilizam o contraste visual como referência para direcionar o voo, demonstrando uma clara preferência por superfícies escuras. Esse padrão sugere que a visão não apenas auxilia na localização, mas também influencia diretamente a decisão de aproximação.
O estudo também mostra que os estímulos visuais não atuam de forma isolada. Quando combinados ao CO, eles intensificam o comportamento de busca, fazendo com que os mosquitos mantenham trajetórias mais estáveis e direcionadas.
Observações em torno de indivíduos humanos revelaram ainda que os insetos tendem a desacelerar próximos ao corpo, especialmente na região da cabeça, indicando uma preparação para o pouso. As trajetórias se tornam mais densas nesses pontos, refletindo a integração de múltiplos sinais sensoriais.
Modelo pode aprimorar estratégias de controle
Com base nessas observações, os pesquisadores desenvolveram um modelo capaz de prever as trajetórias dos mosquitos em diferentes cenários. A ferramenta permite simular como os insetos respondem a variações nos estímulos, oferecendo uma nova forma de entender o comportamento desses vetores.
Segundo o estudo, os resultados indicam que estratégias de controle podem se tornar mais eficientes ao explorar essas respostas previsíveis. A manipulação dos estímulos pode aumentar a eficácia de armadilhas e outras tecnologias voltadas à redução da população de mosquitos.