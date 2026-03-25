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ESTUDO Por que os mosquitos te escolhem? Novo estudo identifica padrões dos insetos ao buscarem humanos Pesquisa revela que combinação de sinais como CO e cores escuras orienta o voo dos insetos e pode ajudar no desenvolvimento de novas estratégias de controle

Um estudo publicado na revista científica Science Advances identificou que o comportamento de voo dos mosquitos ao buscar humanos não é aleatório, como se pensava. A pesquisa mostra que esses insetos seguem padrões previsíveis, guiados por estímulos específicos do ambiente, o que abre caminho para estratégias mais eficazes no combate a doenças transmitidas por eles, como malária, dengue e febre amarela.

Para chegar aos resultados, os cientistas utilizaram um sistema de rastreamento tridimensional por infravermelho capaz de registrar, com precisão, a posição e a velocidade dos mosquitos em tempo real.

A partir de milhões de dados coletados, foi desenvolvido um modelo matemático baseado em “aprendizado bayesiano”, capaz de prever como os insetos reagem a diferentes estímulos.



Um dos experimentos utilizado envolveu um voluntário usando uma roupa dividida entre duas cores: metade branca e metade preta. Mesmo com a emissão de CO e odores sendo idêntica nos dois lados do corpo, os mosquitos se concentraram majoritariamente na região escura.

Preferência por superfícies escuras orienta aproximação

O resultado indica que os insetos utilizam o contraste visual como referência para direcionar o voo, demonstrando uma clara preferência por superfícies escuras. Esse padrão sugere que a visão não apenas auxilia na localização, mas também influencia diretamente a decisão de aproximação.



O estudo também mostra que os estímulos visuais não atuam de forma isolada. Quando combinados ao CO, eles intensificam o comportamento de busca, fazendo com que os mosquitos mantenham trajetórias mais estáveis e direcionadas.

Observações em torno de indivíduos humanos revelaram ainda que os insetos tendem a desacelerar próximos ao corpo, especialmente na região da cabeça, indicando uma preparação para o pouso. As trajetórias se tornam mais densas nesses pontos, refletindo a integração de múltiplos sinais sensoriais.

Modelo pode aprimorar estratégias de controle

Com base nessas observações, os pesquisadores desenvolveram um modelo capaz de prever as trajetórias dos mosquitos em diferentes cenários. A ferramenta permite simular como os insetos respondem a variações nos estímulos, oferecendo uma nova forma de entender o comportamento desses vetores.

Segundo o estudo, os resultados indicam que estratégias de controle podem se tornar mais eficientes ao explorar essas respostas previsíveis. A manipulação dos estímulos pode aumentar a eficácia de armadilhas e outras tecnologias voltadas à redução da população de mosquitos.

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