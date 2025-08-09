A- A+

APREENSÃO Por que ouro apreendido pela PRF, avaliado em mais de R$ 80 milhões, foi levado para Brasília? Duas pessoas foram presas e indiciadas por usurpação de bens da União

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta semana, 143 quilos de ouro, avaliados em mais de R$ 80 milhões. As apreensões aconteceram na Amazônia Legal, região norte do País - a primeira em Boa Vista (Roraima) e a segunda em Altamira (Pará) - em menos de 48 horas de intervalo entre as duas abordagens.

Duas pessoas foram presas e indiciadas por usurpação de bens da União, crime ambiental e lavagem de dinheiro. As apreensões são consideradas as duas maiores já realizadas em rodovias no Brasil

Na quinta-feira, 7, a PRF e a Polícia Federal (PF), que investiga os casos, fizeram o transporte de todo o montante até o Instituto Nacional de Criminalística da PF, em Brasília.

Lá, o ouro passará por perícia técnico-científica no âmbito do programa Ouro Alvo, que utiliza tecnologia para identificar a origem do minério e subsidiar as investigações. Indícios apontam que a carga seja fruto de garimpo ilegal.

Na última segunda-feira, 4, um homem foi preso na BR-401, em Boa Vista. Ele dirigia uma caminhonete de Rondônia até a capital roraimense com a esposa e o filho de nove meses, quando foi parado por agentes da PRF.

O ouro foi localizado em compartimentos ocultos do carro e o total apreendido foi de 103 quilos, avaliados em R$ 62 milhões. O comerciante Bruno Mendes de Jesus foi detido.

Ao Estadão, a defesa admitiu que o suspeito trabalha com mineração, mas alegou que ele não era o dono do ouro, apenas o motorista da operação.

Na quarta-feira, 6, em Altamira, na BR-230 (Transamazônica) mais 40 kg de ouro maciço foram apreendidos dentro de outra caminhonete. Esse segundo montante foi avaliado em R$ 20 milhões

O motorista, que não foi identificado, também estava com uma mulher no carro, e dois menores - um adolescente e uma criança. Os adultos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) e os menores para as autoridades competentes.

