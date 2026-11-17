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Prevenção Por que países da Europa orientam a população a montar kits de emergência? Medidas têm caráter preventivo e não estão relacionadas a nenhuma previsão de desastre específico

Em meio à ameaça de eventos climáticos extremos, ataques cibernéticos e guerras, países europeus têm orientado a população a manter kits de emergência em casa, com itens essenciais como água, alimentos não perecíveis e lanternas.

A recomendação busca garantir que os cidadãos tenham condições de se proteger e cuidar de si mesmos nas primeiras horas de uma situação de crise.

As medidas têm caráter preventivo e não estão relacionadas a nenhuma previsão de desastre específico. Embora não sejam novidade, elas ganharam fôlego nas últimas semanas, após a Comissão Europeia anunciar, no início de novembro, novas diretrizes para "preparar os europeus para os crescentes riscos de crise".

"À medida que a Europa enfrenta crises cada vez mais frequentes e complexas, a Comissão Europeia intensifica os esforços para reforçar a preparação em toda a União Europeia", afirmou o órgão.

No Brasil, a Defesa Civil Nacional também orientou a população a montar kits de emergência.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que a recomendação tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a nenhum alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos ou do abastecimento.

Durante o Fórum Europeu de Proteção Civil, realizado entre os dias 3 e 4 de novembro, a comissária europeia para a Igualdade, Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, apresentou novas diretrizes com o objetivo de ajudar pessoas e comunidades a se prepararem para emergências.

As orientações abrangem quatro áreas principais. Entre elas está a recomendação de manter kits de emergência em casa, com itens que atendam às necessidades básicas durante os três primeiros dias de uma crise, enquanto a assistência pública é mobilizada.

A iniciativa também prevê a inclusão da preparação para emergências nas escolas, a consideração das necessidades das pessoas com deficiência e o aprimoramento da comunicação das autoridades sobre riscos e ameaças.

"Quando um desastre acontece, as primeiras horas podem fazer toda a diferença. Todos os europeus devem saber o que fazer, como proteger suas famílias e como ajudar outras pessoas", disse Hadja. "A preparação começa em nossas casas, em nossas escolas e em nossas comunidades."

"Não estamos em guerra, mas também não estamos em paz. Vivemos em uma perigosa zona cinzenta, que pode se tornar vermelha num piscar de olhos. Precisamos permanecer alertas", acrescentou.

Antes mesmo da divulgação das diretrizes europeias, vários países do continente já haviam estabelecido suas próprias orientações.

Na Alemanha, o Escritório Federal de Proteção Civil e Assistência em Desastres (BBK, na sigla em alemão) emite recomendações para a preparação da população para situações de emergência desde 2004.

No ano passado, o órgão lançou uma versão atualizada de seu guia, que passou a incluir a guerra entre as possíveis situações de crise.

"Os eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes. Por meio de ataques cibernéticos, desinformação ou sabotagem, são realizados ataques contra infraestruturas, o processo de formação de opinião e a coesão social. Até mesmo uma guerra já não parece tão improvável quanto há alguns anos", afirma o BBK na apresentação do guia.

A recomendação do órgão é que as famílias mantenham suprimentos suficientes para pelo menos dez dias.

Entre as orientações para a montagem do kit estão o armazenamento de dois litros de água potável por pessoa por dia, a manutenção de equipamentos alternativos para cozinhar e o estoque de alimentos para animais de estimação.

Na França, o Ministério da Transição Ecológica, Biodiversidade e Negociações Internacionais sobre Clima e Natureza recomenda que a população mantenha kits de emergência com suprimentos para três dias.

"Cortes de energia elétrica, gás e abastecimento de água, estradas intransitáveis: quando ocorre uma grande catástrofe, as primeiras 72 horas costumam ser as mais difíceis", afirma a pasta.

A orientação foi publicada em agosto de 2024 e atualizada em setembro deste ano.

A pasta recomenda, por exemplo, que os kits sejam mantidos em locais de fácil acesso, para que possam ser retirados rapidamente, mas protegidos do contato com a água. Por esse motivo, porões e subsolos devem ser evitados.

Na Holanda, o governo lançou, em novembro do ano passado, a campanha "Denk vooruit" ("Pense adiante", em português), que orienta os cidadãos a montar kits de emergência para garantir autonomia por até 72 horas. Entre as situações que motivaram a recomendação, o governo cita "condições climáticas extremas, guerra ou uma grande interrupção no fornecimento de energia".

Na Suécia, a orientação é manter um kit capaz de garantir a autonomia da família por pelo menos uma semana. Em 2024, o governo distribuiu a versão mais recente de seu guia com instruções para situações de emergência.

O material cita, entre as ameaças, "ameaças terroristas, ataques cibernéticos e informações enganosas" usadas para "prejudicar e influenciar". "Um ataque armado contra a Suécia não pode ser descartado", afirma a publicação.

Essa foi a quinta vez que o país distribuiu um material desse tipo. As edições anteriores foram divulgadas em 1943 - durante a Segunda Guerra Mundial -, 1952, 1961 e 2018.

O Reino Unido foi um dos países que mais demoraram para adotar iniciativas do tipo. No fim de outubro, o governo lançou a campanha "Be Ready" ("Esteja Pronto", em português), que orienta os cidadãos a montar kits de emergência para 72 horas.

Segundo o governo, as recomendações são a primeira etapa de um projeto de três anos para ajudar as famílias a se sentirem mais preparadas para eventos como "condições climáticas severas, que ocasionalmente podem afetar serviços como energia elétrica, água telefone e internet".

A campanha foi inspirada em iniciativas que já estão em prática em outros países europeus. Segundo o ministro da Segurança, Dan Jarvis, a intenção é aproximar o Reino Unido de seus parceiros no continente, "onde orientações como essa já fazem parte da vida cotidiana".

Durante o Fórum Europeu de Proteção Civil, a Comissão Europeia também propôs a criação de um Dia Europeu da Preparação para Emergências, a ser realizado anualmente em 23 de outubro, a partir de 2027.

"A Comissão trabalhará com o Parlamento Europeu, o Conselho, o Comitê Econômico e Social Europeu e o Comitê das Regiões em uma declaração conjunta de apoio à iniciativa", afirmou o órgão.

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