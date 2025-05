Por que procrastino? Posso fazer algo sobre isso? Tire suas dúvidas

A- A+

Você só consegue começar uma tarefa chata depois que sua casa está limpa? Você deixa os e-mails mais difíceis para o final do dia? Adiar um objetivo ou tarefa — geralmente para fazer algo menos importante — é conhecido como procrastinação, e afeta muitos de nós. A maioria das pessoas se permite procrastinar de vez em quando, mas para algumas isso pode se tornar crônico.

Embora a procrastinação seja comum, ela pode ser frustrante e gerar sentimentos de vergonha, culpa e ansiedade. Aqui estão os motivos pelos quais você pode estar evitando aquela tarefa — e cinco passos para lidar com isso.





Estou procrastinando?

Você pode perceber que está adiando começar algo, abandonando antes de terminar ou deixando para a última hora.

Pensamentos como “Depois eu recupero” ou “Vou entregar atrasado” são sinais clássicos de procrastinação. Talvez você até tenha pesquisado no Google “Por que eu procrastino?” enquanto… procrastinava — e acabou encontrando este texto.

Outras vezes, você nem percebe que está fazendo isso. De repente, se dá conta de que passou a última hora rolando sites de compras ou vendo vídeos de gatinhos, em vez de fazer seu trabalho ou sua tarefa.

A procrastinação não é uma falha de caráter, e isso não significa que você é preguiçoso ou ruim na gestão do tempo. Enxergar dessa forma só piora o sentimento em relação ao comportamento e impede que você entenda as causas reais dele.

Se você quer parar de procrastinar, é essencial entender primeiro por que você faz isso.

Por que eu procrastino?

A procrastinação pode ser uma forma de lidar com emoções difíceis. Pesquisas mostram que adiamos tarefas que achamos entediantes ou frustrantes, além daquelas que nos causam ressentimento ou que não têm muito significado pessoal.

Também podemos evitar tarefas que geram estresse ou emoções dolorosas, como fazer a declaração de imposto de renda sabendo que vai ter que pagar uma quantia alta, ou organizar a casa de um parente que faleceu. Mas, existem ainda razões mais profundas.

A procrastinação pode ser um sinal de perfeccionismo. Quando o medo intenso de falhar — de fazer algo errado — cria tanta pressão para que tudo saia perfeito, que a pessoa nem consegue começar.

Pessoas com baixa autoestima também tendem a procrastinar, com ou sem perfeccionismo. Nesse caso, a procrastinação surge de uma visão negativa de si mesmo (“Não sou bom nisso”) combinada com falta de confiança (“Provavelmente vou errar”), o que impede até de começar.

A distração também pode ser um fator. Todos lidamos com interrupções constantes — notificações, alertas, redes sociais — feitas justamente para roubar nossa atenção. Mas estar facilmente distraído também pode ser um sinal de que você está evitando a tarefa.

Em alguns casos, a dificuldade para concluir tarefas pode ser um sinal de uma condição subjacente, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Se você acha que a procrastinação está afetando muito sua vida, vale conversar com um médico e buscar ajuda.

A procrastinação pode ser útil?

Depende. Algumas pessoas gostam da pressão do prazo apertado. Deixar para a última hora pode ser uma estratégia para aumentar a motivação ou acelerar a conclusão. A procrastinação também pode funcionar como um mecanismo de enfrentamento emocional.

Adiar tarefas desagradáveis nos faz sentir melhor no curto prazo. Evitar a tarefa significa que não precisamos encarar a possibilidade de errar, nem os sentimentos ou consequências negativas que ela pode trazer. Mas isso costuma funcionar somente no curto prazo. A longo prazo, a procrastinação tende a gerar mais problemas.

Ela pode gerar autocrítica, além de sentimentos negativos como culpa e vergonha. Ao longo do tempo, também pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Procrastinar já foi associado até a resultados ruins na educação — como ser pego colando em provas — e no trabalho, como salários mais baixos e maior chance de desemprego.

Então, o que fazer?

É possível realizar cinco passos para combater a procrastinação:

Encare o problema. Reconheça: você está procrastinando. Saber identificar e nomear esse padrão é o primeiro passo para superá-lo.

Entenda o porquê: Compreender as causas é fundamental. Você tem medo de errar? Sua lista de tarefas é irreal? Ou você simplesmente funciona melhor sob pressão? Se sua procrastinação vem do perfeccionismo ou da baixa autoestima, pode ser útil buscar tratamentos baseados em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental, seja com um terapeuta ou por meio de atividades guiadas.

Reorganize suas prioridades: Olhe bem para sua lista de tarefas. As coisas mais urgentes ou importantes estão no topo? Você se deu tempo suficiente para fazer cada coisa? Dividir uma tarefa grande em etapas menores e fazer pausas regulares ajuda a não se sentir sobrecarregado. Se não sabe o que é mais importante, converse com alguém. Se você costuma deixar as coisas mais chatas para o fim (e depois nem faz), separe um tempo no começo de cada dia para cuidar delas.

Elimine distrações: Ative o modo “não perturbe” no celular, coloque uma placa na porta, avise as pessoas que você ficará “offline” por um tempo. Definir um horário claro de início e término pode ajudar muito a cumprir isso.

Inclua recompensas: A vida já é cheia de trabalho — seja gentil com você. Sempre que concluir uma tarefa difícil ou riscar algo da lista, compense fazendo algo prazeroso. Ter pequenas recompensas no caminho deixa enfrentar a lista de tarefas muito mais leve.

*Catarina Houlihan é professora sênior de Psicologia Clínica, na Universidade da Sunshine Coast, na Austrália.

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

