A- A+

SAÚDE Por que quando alguém boceja, também bocejamos? A neurociência sugere que o bocejo está ligado à empatia e à cognição social

Você abre completamente a boca, inspira profundamente, expira brevemente e fecha a boca. Ah! Este é um dos rituais mais antigos do reino animal.

Sim, do reino animal. O que significa que os animais de estimação também bocejam. Algo que você certamente já viu se tem gatos ou cachorros em casa. Mas não é só isso. A maioria dos animais vertebrados boceja: pássaros, crocodilos, tartarugas… até peixes! Além disso, descobriu-se recentemente que os peixes podem "pegar" bocejos.

E essa é uma das propriedades mais notáveis desse fenômeno: seu poder de contágio. Mas acontece que os humanos não bocejam apenas quando veem alguém bocejar; simplesmente ler sobre alguém ou pensar nessa pessoa pode desencadear o bocejo. A questão então é: por que somos tão facilmente contagiados?

Abrindo a boca com os primeiros bocejos

O verbo "bocejar" vem do latim oscitāre, que significa abrir a boca (o gesto mais característico). Uma vez aberta, o bocejo progride com a inevitabilidade de um espirro. Ou seja, uma vez iniciado, não pode ser interrompido.

No desenvolvimento humano, o bocejo surge no terceiro trimestre da gestação. Chamamos isso de bocejo espontâneo, e ele persiste após o nascimento. Mais tarde, à medida que crescemos, sua frequência e seus gatilhos aumentam. E então surge outro tipo de bocejo: o bocejo contagioso.

Mas algo curioso acontece: não é possível transmitir o bocejo para uma criança com menos de 5 anos de idade (aproximadamente). Da mesma forma, ler ou ouvir uma história sobre bocejo não tem efeito antes dos 6 anos. Isso ocorre porque as duas habilidades cognitivas mais importantes para a compreensão de outros seres amadurecem mais tarde: estamos falando de empatia e cognição social.

Um sinal para facilitar a sobrevivência

De fato, a neurociência sugere que o bocejo está ligado à empatia (compreender os sentimentos e emoções de outra pessoa) e à cognição social (inferir seus pensamentos e intenções) porque sincroniza o comportamento de grupos. Em outras palavras, o bocejo sobreviveu até hoje porque comunica uma mensagem quase universal sem palavras. Mas qual é essa mensagem? Esta é uma mensagem relacionada a estados desagradáveis: sonolência, tédio, fome e estresse.

Em particular, o bocejo serve como um aviso para facilitar a sobrevivência. Ou seja, quando você vê alguém abrir a boca, instintivamente percebe que essa pessoa está passando por um desses estados, acionando assim um sinal automático para aumentar a vigilância. Além disso, sua natureza contagiosa permite um aumento sincronizado da vigilância em todo o grupo, melhorando assim a preparação coletiva contra ameaças externas.

Outras explicações para o bocejo também foram propostas: resfriamento do cérebro, restauração dos gases pulmonares ou equalização da pressão auditiva. No entanto, essas explicações carecem de consenso na comunidade científica. E, devido à sua natureza contagiosa, esse comportamento não pode ser explicado apenas por funções fisiológicas. Portanto, a hipótese comunicativa é atualmente a mais aceita.

Do ponto de vista de quem recebe esses sinais, descobriu-se que o contágio é prejudicado em pessoas com transtornos que afetam a empatia e a cognição social, como o autismo e a esquizofrenia. Por outro lado, indivíduos mais empáticos são mais suscetíveis ao bocejo.

Essas descobertas indicam que o contágio depende da posse de fortes habilidades sociais. Essas habilidades envolvem células cerebrais muito especiais: os neurônios-espelho.

Mecanismos cerebrais do contágio

Os neurônios-espelho são ativados simplesmente quando observamos alguém realizando uma ação. É como se os movimentos dessa pessoa fossem recriados em nosso cérebro (como se refletidos em um espelho), mesmo que não os executemos fisicamente. Esses neurônios desempenham um papel fundamental na compreensão ou imitação das ações de outras pessoas.

Quando vemos um rosto bocejando, os neurônios-espelho em uma região do cérebro chamada giro frontal inferior são ativados. E não apenas eles: técnicas de neuroimagem identificaram outras regiões cerebrais mais especificamente relacionadas ao contágio do bocejo. São elas o córtex cingulado posterior, o sulco temporal superior e o córtex pré-frontal ventromedial, todos associados à empatia e ao comportamento social.

Para concluir

Em resumo, bocejar é uma forma ancestral de comunicação não verbal, uma maneira de dizer: "Fiquem alertas, porque eu não consigo agora". E sua natureza contagiosa serviria para transmitir essa mensagem ao resto do grupo. Além disso, não podemos esquecer que está presente em uma infinidade de animais, o que corrobora a enorme antiguidade desse ritual.

Um último detalhe, caso você esteja se perguntando: bocejos também podem ser contagiosos entre espécies. Você pode testar e tentar "pegar" o bocejo do seu gato, do seu cachorro ou do seu crocodilo. Ou pegar os bocejos deles você mesmo. A empatia também funciona com outros animais porque os seres humanos nunca deixaram de ser humanos.

Veja também