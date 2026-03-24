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ciência Por que quase todo mundo tem olhos castanhos? Estudo explica como a genética define cores Pesquisas recentes mostram como a genética e a evolução moldaram a diversidade, e a predominância, das cores dos olhos humanos

Já reparou por que olhos claros chamam tanta atenção? Embora sejam frequentemente vistos como raros e marcantes, a ciência mostra que a maioria esmagadora da população mundial compartilha uma característica bem diferente: olhos castanhos.

Avanços recentes na genética, reunidos pelo portal HowStuffWorks e por estudos publicados na base acadêmica PubMed Central, ajudam a entender como a cor dos olhos é determinada e por que algumas tonalidades são muito mais comuns do que outras. Ao contrário do que se pensava no passado, essa característica não depende de um único gene, mas de uma combinação complexa de fatores hereditários.

A tonalidade da íris é resultado da quantidade e da distribuição de melanina, o pigmento responsável pela coloração. Quanto maior a concentração, mais escuro tende a ser o olho. Já níveis mais baixos permitem efeitos ópticos, como a dispersão da luz, que dão origem a cores claras.





A cor dos olhos ao redor do mundo

Olhos castanhos (70% a 80%)

Predominam globalmente e são mais frequentes em regiões como Ásia, África e Oriente Médio. A alta concentração de melanina não apenas escurece a íris, como também oferece maior proteção contra a radiação ultravioleta.

Olhos azuis (cerca de 8%)

Mais comuns no norte e leste da Europa, surgiram a partir de uma mutação ancestral no gene HERC2, que influencia outro gene, o OCA2. A baixa presença de melanina faz com que a luz se disperse, criando o tom azulado.

Olhos verdes (1% a 2%)

Raros, aparecem principalmente no norte e centro da Europa. Resultam de uma combinação específica de melanina moderada e pigmentos amarelados, além da ação de múltiplos genes.

Olhos cinzentos (menos de 1%)

Ainda mais incomuns, apresentam uma tonalidade uniforme e diluída. A cor está ligada a níveis muito baixos de melanina e a características estruturais da íris.

Olhos âmbar (menos de 1%)

Com tonalidade dourada ou acobreada, são explicados pela presença de lipocromo, um pigmento amarelado. Podem ser encontrados em populações da Ásia, América do Sul e partes da Europa.

Olhos violeta ou avermelhados (extremamente raros)

Geralmente associados ao albinismo, condição em que há ausência quase total de melanina, permitindo que os vasos sanguíneos da íris fiquem visíveis.

A genética por trás das cores

Durante décadas, acreditou-se que a cor dos olhos seguia um padrão simples de herança, com tons escuros dominando os claros. No entanto, estudos recentes indicam que o processo é poligênico, envolvendo mais de uma dezena de genes.

Entre os principais estão o OCA2 e o HERC2, mas outros, como SLC24A4 e TYR, também desempenham papéis importantes. Essa complexidade explica por que filhos podem ter cores de olhos diferentes das dos pais e por que existem tonalidades intermediárias, como o avelã.

Hoje, a ciência entende que a diversidade de cores nos olhos humanos é resultado de milhares de anos de evolução, migrações e adaptações ambientais — um mosaico genético que continua a intrigar pesquisadores e a fascinar pela sua variedade.

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